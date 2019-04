ERC i EC pacten a Llívia en una Cerdanya sense partits de l'extrema dreta

A la Cerdanya la formació que més llistes presenta és sota la fórmula Junts, que serà en la lluita electoral en catorze dels disset municipis. En segon lloc hi ha ERC, que ho farà en dotze municipis, i en tercer lloc Endavant Cerdanya, que serà en set municipis. Una de les sorpreses del procés de creació de llistes és, justament, el ventall de situacions que ha creat l'acostament entre ERC i EC. Mentre que a Puigcerdà Endavant Cerdanya va anunciar que no faria llista per no perjudicar ERC, sí que ho ha fet a Bellver i, en canvi, ha assolit un acord preelectoral a Llívia, on Elies Nova concorrerà amb una coalició que representa l'equip de govern format en l'últim mandat. Un altre dels escenaris poc habituals que ha deixat el procés és, tal com també va passar fa quatre anys, la llista única a Martinet, on l'alcalde Josep Castells concorrerà sense adversaris sota les sigles de PMM-AM. L'escenari general dibuixa majories molt sòlides a les dues poblacions més grans, Puigcerdà i Bellver. A Puigcerdà, l'alcalde, Albert Piñeira, ha format llista per Junts per Puigcerdà a última hora per enfrontar-se a l'ERC de Joan Manel Serra, una candidatura del PP encapçalada per Meritxell Forment i una del PSC liderada per Ester Jiménez. La candidatura formada per l'actual alcalde està formada per bona part del seu equip de regidors en els últims quatre anys. La Cerdanya ha quedat sense candidatures municipals de l'extrema dreta, els votants de les quals tindran com a referències més pròximes les que el PP ha pogut configurar a la capital, Meranges, Urús i Das. Tampoc no tindrà la vall, com en els comicis municipals anteriors, candidatures de la CUP.