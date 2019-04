ERC Solsona i Junts per Sant Fruitós es queixen d'errors a la publicació de les llistes

Esquerra Republicana de Solsona i Junts per Sant Fruitós de Bages asseguren que hi ha errors a la publicació del Butlletí Oficial on apareixen de manera provisional les diverses candidatures per a les municipals.

Ambdós partits asseguren que l'ordre de la llista de candidats està alterat. També en el cas d'ERC Solsona, David Rodríguez explica que Rosó Barrera, que es presenta com a número dos, no apareix a la llista que van presentar a registre a la Junta Electoral.

Les dues candidatures coincideixen a presentar al·legacions per tal de poder solucionar l'error.