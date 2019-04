La Fira d'Artés tindrà un nou espai dedicat als productes que es fan al municipi

La Fira d'Artés arriba aquest aquest cap de setmana a la seva 59a edició amb la principal novetat de la incorporació d'un nou espai dedicat a la sobirania alimentària i als productes de proximitat elaborats al municipi. L'automoció i la maquinària agrícola seran de nou les estrelles del certamen multisectorial, que aquest any amplia l'espai expositiu i s'allargarà cap al recentment remodelat carrer Jardí.

L'entrada de Cal Sitges disposarà aquest any d'una zona dedicada a la sobirania alimentària i els productes de proximitat, on hi haurà tallers per a la mainada, una exposició i un espai per a xerrades i degustacions. L'activitat s'emmarca en el treball que porta a terme el consistori des de fa uns mesos amb els productors locals dins el projecte de sobirania alimentària, que pretén estimular l'economia de proximitat lligada al sector agroecològic, implicant-hi productors, elaboradors, restauradors, botiguers i ciutadania en general.

En aquest sentit, la participació a la fira de comerços i productors de proximitat és una oportunitat «perquè puguin lluir-se i explicar el que fan», apunta l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet. Els tastos i les degustacions de productes de quilòmetre zero estaran protagonitzats per les marques locals Cerberus, Pessics Pastisseria, Solergibert, Casa Amella i el Celler Co-operatiu d'Artés-Artium.

Entre les activitats que es faran hi ha la presentació de la recent creada Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya. Tot plegat, per potenciar també els «orígens agraris de la fira», recorda Clotet.



Creix el sector de l'automoció

L'automoció i la maquinària agrícola són els grans sectors de la fira artesenca. Enguany hi haurà un total de 45 expositors al certamen, 16 dels quals d'automoció, 18 de maquinària agrícola i forestal, i 11 d'altres sectors, com poden ser la decoració, les cases sostenibles de fusta o les telecomunicacions. L'espai firal tindrà el passeig Diagonal com a columna vertebral on es reuiran els expositors de maquinària agrària i d'automoció. L'augment de concessionaris ha portat els organitzadors a ampliar l'espai firal, que creixerà cap al renovat carrer Jardí, que acollirà expositors d'altres sectors.

També hi haurà una cinquantena de parades d'artesania, que s'estendran entre els carrers Balmes i Catalunya, amb parades d'alimentació, roba, cosmètica o bijuteria, entre d'altres. La fira de la cervesa artesana, a la plaça Sant Pelegrí, es consolida en la seva cinquena edició i, per segon any consecutiu, tindrà lloc el «Gira la fira», amb nou propostes per a públic familiar distribuïdes per diferents punts de la fira.