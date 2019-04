L'extrema dreta ressorgeix a Manresa amb la candidatura de Vox a les pròximes municipals

La ultradreta s'ha presentat a totes les eleccions municipals de Manresa des de l'any 2007. A les últimes, les del 2015, no va obtenir representació. Però no se n'ha anat, sinó que torna. Senzillament ha canviat de nom. Vox ha fagocitat l'antiga Plataforma de Catalunya, i es presentarà a les municipals del 26 de maig. Vox també tindrà llista a Solsona.

La candidatura de Manresa l'encapçala Inmaculada Cervilla Galera, que serà la candidata a l'alcaldia. El seu marit, Albert Pericas, ja va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa entre el 2011 i el 2015 per la mateixa Plataforma per Catalunya. A Manresa, doncs, hi haurà 10 candidatures. Ahir el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va publicar les llistes provisionals de totes elles.



Candidata de Plataforma

Cervilla ja es va presentar el 2011 per la xenòfoba Plataforma per Catalu-nya (PxC) a les municipals del Pont de Vilomara, i el 2015 ho va fer a Sant Joan de Vilatorrada. En cap dels dos casos va aconseguir els vots necessaris per tenir representació als ajuntaments. A Sant Joan de Vilatorrada la van votar 134 persones, un 3 % del cens.

La resta de noms de la llista de Vox, que es va fer pública ahir, són: Miguel Rodriguez Gonzalez, Jesica Galindo Peris, Jordi Castro Figuls, Ramon Vilardell Sitjes, Maria Dolores Zamora Carmona, Catalina Jimenez Galera, Carles Escale Delgado, Victor Bea Grueso, Francisco Perales Faro, Susanna Escale Delgado, Miguel Carmona Priego, Francisco Javier Guerra Flores, Marta Requelme Rodriguez, Carlos Ruiz Marina, David Rivero Mesa, Estefania Jimenez Martinez, Rafael Perez Herrera, Jose Galindo Clares, Nuria Perez Herrera, Miguel Angel Vadillo Abad, Miguel Valero Ribas, Gloria Maria de la Cruz Navarro, Maria Nieves Perez Gonzalez i Aleix Macias Simon. Els suplents són Faustino Sanchez Montesinos, Maria Consuelo Caracena Brotons i Ventura Alburquerque Hernandez.

Els dos últims caps de setmana Vox ha plantat parada a Manresa. El cap de setmana passat ho va fer a Crist Rei, i l'anterior al barri de la Balconada. En els dos casos hi va ser present Cervilla. També en les dues ocasions hi va haver concentracions d'antifeixistes per protestar per la presència de Vox a Manresa. Mossos d'Esquadra van evitar que s'acostessin a la parada.



La trajectòria de PxC

El 2007 Plataforma per Catalunya va obtenir representació a l'Ajuntament de Manresa. El barceloní Xavier Arcas es va convertir en regidor municipal gràcies als 1.539 vots que va aconseguir la formació, el 5,81 % dels vots. A final del 2008 va renunciar a l'acta de regidor i el va substituir Albert Pericas, que anava de número 6 a les llistes. Els cinc anteriors van renunciar al càrrec. El 2011 Pericas, conegut amb el sobrenom d' Animal en la seva etapa skin head, va encapçalar la llista de Plataforma, que va obtenir 2 regidors. El mateix Albert Pericas i Sebastià Llort. Va ser la cinquena força més votada amb 2.391 vots, el 8,95 %.

Durant aquest mandat l'alcalde, Valentí Junyent, va reprovar en un ple municipal el regidor Pericas per difondre un comunicat racista. No va ser l'única polèmica que va protagonitzar. També va afirmar al seu compte de Facebook que la mort d'un marroquí que es va llevar la vida era «una despesa menys per a l'erari públic», i va promoure l'acció d'apedregar estelades. A les municipals del 2015 PxC, ja amb divisions internes, es va tornar a presentar amb Sebastià Llort al capdavant. Va quedar amb 526 vots, l'1,90 %, i no va obtenir representació.



Candidatura a Solsona

Vox també es presentarà a Solsona. La llista l'encapçala Jorge Peña González, seguit de Miguel González Torres i Vanessa Peña Quílez. Els segueixen 10 persones més i el substitut (vegeu pàgines interiors). Els tres primers de la llista són de la població de Solsona. No se'ls coneix cap vinculació amb entitats o associacions a la capital del Solsonès, on a les pròximes municipals hi haurà cinc candidatures.