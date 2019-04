El PDeCAT aguanta al Bages amb una extensa cobertura

Fora del Berguedà, el PDeCAT (que es presenta amb la marca Junts per Catalunya) ha esquivat les dificultats per fer llista, i tant al Bages com al Moianès i al Solsonès aquesta formació presenta candidatura pràcticament a tots els municipis, i es manté com la força amb més cobertura. ERC ha repuntat respecte a fa quatre anys i també té una àmplia presència, que ja gairebé iguala la del Partit Demòcrata.

Al Bages, el PDeCAT té exactament la mateixa presència que fa quatre anys, amb llistes a tots els municipis tret de Sant Feliu Sasser-ra, on només es presenta ERC. Aquesta mateixa situació es dona a Santa Maria d'Oló, l'única població del Moianès sense presència dels convergents, i on també només es presenta ERC. Al Solsonès, el PDeCAT fa llistes a 13 dels 15 municipis de la comarca.

ERC pràcticament estalona el Partit Demòcrata. Al Bages perd Marganell, però, a diferència de fa quatre anys, ara fa llista a Aguilar i a Rajadell, i només se li resisteix Castellfollit, de manera que cobreix 28 dels 30 municipis de la comarca. Al Moianès es manté en 8, com fa quatre anys, amb la diferència que perd Castellterçol i guanya Granera. A Sant Quirze es manté sense llista.

Al Solsonès presenta 12 candidatures.