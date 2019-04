Disset pobles de les comarques centrals ja saben qui serà el seu alcalde abans de les eleccions

Els veïns de disset municipis de les comarques centrals tindran una única llista com a opció per votar a les eleccions del 26 de maig, i això vol dir que a hores d'ara ja saben qui serà el seu alcalde. La xifra s'ha més que doblat, de manera que les poblacions amb candidatura única en aquest territori han passat de les 7 de fa quatre anys a les 17 actuals. Es tracta de municipis petits, i només dos superen el miler d'habitants.

El partit que en surt més beneficiat és ERC, i amb escreix. A hores d'ara ja té assegurada l'alcaldia a tretze d'aquests disset municipis, ja sigui amb una candidatura pròpia o bé amb una d'independent però vinculada al partit, amb la marca blanca d'Acord Municipal. Tindran un alcalde republicà els ajuntaments de Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló, Casserres, Gisclareny, Montclar, la Quar, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Fontanals, Lles de Cerdanya, Castellfollit de Riubregós, Carme i els Prats de Rei.

El Partit Demòcrata (que es presenta sota la denominació de Junts per Catalunya), en té assegurades tres, al Castell de l'Areny, a Santa Maria de Merlès i a Navès. D'altra banda, a Sagàs, els propers quatre anys governarà com a independent l'Agrupació d'Electors de Sagàs, que es presenta sense competència. Cap de la resta de formacions no presenta llista única en algun dels municipis de les comarques centrals de cara al 26 de maig.



El Berguedà, de zero a nou

Precisament el Berguedà és la comarca amb més candidatures úniques en aquests comicis. N'hi ha nou, mentre que ara fa quatre anys no hi havia cap dels seus municipis amb una sola llista. Hi ha ajudat l'espectacular descens que hi ha hagut de llistes del PP a la comarca, tenint en compte que en els comicis d'ara fa quatre anys en bona part de municipis petits berguedans hi concorrien dues llistes, una de les quals era la dels populars. Aquesta retirada ha deixat sense competència algunes d'aquestes candidatures, que ara han quedat com a única opció per votar. En el cas del Berguedà, la gran quantitat de llistes úniques a mans dels republicans coincideix amb l'ascens del nombre de candidatures que ha experimentat el partit a la comarca, que ha relegat al segon lloc els convergents.

Pel que fa a la resta de comarques, a l'Anoia hi ha tres municipis amb llista única; a la Cerdanya, dos; al Bages, al Moianès i al Solsonès, un; i a l'Alt Urgell no n'hi ha cap (quan el 2015 n'hi havia tres).



Només dos repeteixen

Dels disset municipis que tindran llista única en el conjunt de les comarques centrals, només dos ja es van trobar en la mateixa situació ara fa quatre anys. Es tracta de Sant Feliu Sasserra i Carme, tots dos amb candidatura republicana. El 2015 també van tenir una sola candidatura Collsuspina, Montellà i Martinet, la Coma i la Pedra, Alàs i Cerc, i Montferrer i Castellbò.