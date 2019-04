Frank Margenat d'Oller del Mas rebrà el Pollet d'Or de l'ExpoBages

Frank Margenat, propietari del celler Oller del Mas, ha estat guardonat amb el premi Pollet d'Or de l'ExpoBages 2019, en reconeixement a la seva aposta per fer de Manresa i el Bages una destinació turística sostenible i de qualitat. El premi serà lliurat durant l'acte inaugural de l'ExpoBages, que tindrà lloc el dissabte 18 de maig al matí a l'institut Lluís de Peguera.

Oller del Mas és un celler amb més de 1.000 anys d'història situat al terme municipal de Manresa, a la ruta del Camí Ignasià. La propietat engloba vinyes, un castell medieval i les construccions de pedra seca emblemàtiques de la DO Pla de Bages. Al celler s'hi elaboren vins ecològics fets a partir de varietats autòctones com la Picapoll, la Mandó o la Malvasia Manresana.

L'empresa complementa l'activitat vitivinícola amb la de l'enoturisme, acollint visitants d'arreu del món que volen conèixer tant els vins com l'entorn on s'elaboren. En un futur, les instal·lacions actuals s'ampliaran amb la construcció d'un eco-hotel integrat a la vinya i al bosc, en un projecte de futur pensat per oferir als visitants una nova experiència immersiva que els permeti gaudir d'aquest entorn únic.

El premi Pollet d'Or es va instaurar l'any 2010 per reconèixer, en el marc de la fira ExpoBages, a empreses o persones del territori amb projecció de futur i perfil innovador. Fins al moment, el guardó ha reconegut la trajectòria i la projecció de personatges i empreses com la dissenyadora Míriam Ponsa, el científic Pere Joan Cardona, la joieria Tous o el grup musical Gossos.