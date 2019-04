Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet presenta una candidatura «renovada»

JUNTS per SALLENT CABRIANES I CORNET

Integrants de la candidatura de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet

Integrants de la candidatura de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet JUNTS per SALLENT CABRIANES I CORNET

Més de 150 persones es van aplegar aquest dimecres al vespre a l'Espai Fàbrica Vella de Sallent en l'acte de presentació de la candidatura de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, encapçalada per l'actual alcalde David Saldoni. L'acte va girar rere els fogons d'una cuina amb el candidat a la reelecció i la cuinera i candidata al Congrés dels Diputats Ada Parellada.

Durant l'acte, Saldoni va assegurar que «alguns diuen que m'interessen més altres càrrecs i el fet és que n'he pogut tenir, però no els he acceptat perquè, per a mi, primer és sempre Sallent. M'estimo el meu poble».

L'acte va servir per donar a conèixer els noms que formaran part de la llista de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet a les properes eleccions municipals, «una llista amb molts canvis i renovada que combina experiència i alhora recull diferents sensibilitats, com és el cas de l'exsocialista Rosa Argelaguet», asseguren des de la formació.