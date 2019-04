L'històric alcalde de Mura no optarà a la reeleció i el PSC es queda sense llista

Martí Perich Selga, un dels alcaldes més veterans de la comarca del Bages, no optarà a la reelecció a les eleccions municipals del 26 de maig. D'aquesta manera, l'històric alcalde socialista tanca una etapa de 24 anys al capdavant de l'Ajuntament. De retruc, el PSC no ha trobat relleu i, per tant, no presentarà candidatura al municipi bagenc on governava des del 1995.

Perich, que es va presentar per primera vegada a les eleccions municipals del 95 amb 39 anys, assegura que ja va decidir fa un any no optar a la reelecció, quan ho va comunicar als veïns i al partit. L'actual batlle assegura que se'n va «molt satisfet» de l'experiència i considera que «hem fet bona feina a Mura i al territori». Ara, però, creu que ha arribat el moment de tancar una etapa i d'un nou lideratge al municipi.

Destaca d'aquests anys que «hem situat el poble com un important referent en el mapa turístic de Catalunya» i que el turisme s'ha convertit «en la primera font d'ingressos del municipi». Considera també que Mura «és un poble viu i amb una escola fantàstica» i amb projectes destacats que s'estan desenvolupant com el Pla Director de les Tines de les Valls del Montcau.

Amb la marxa de Perich, el PSC no presentarà candidatura a Mura després de 24 anys al govern. Perich diu que «em sap molt greu que no s'hagi presentat ningú pel PSC perquè ha aportat molt en tot el que hem aconseguit a Mura». Reconeix, però, que és un moment polític complicat i que «substituir les persones en un poble petit costa molt». Optaran a governar el municipi les llistes d'ERC, Junts per Mura i els independents Mura Activa.