? Endesa és l'empresa amb més reclamacions a la Catalunya Central, seguida per Telefónica, Vodafone, Vueling, Orange Espagne, Naturgy Iberia, Xfera Móviles, Iberdrola i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria de casos se solucionen per la via de la mediació o l'arbitratge.