Els motociclistes que tenen més accidents no són els joves, sinó els adults. Els Mossos d'Esquadra alerten que està augmentant el nombre de pilots accidentats de la franja d'edat que va d'entre els 45 i els 54 anys, una xifra que es registra en l'índex d'accidentalitat de Catalunya. Un dels motius que apunta la policia és que els aficionats a la moto solen tenir un poder adquisitiu que està per sobre del que tenen molts joves perquè el cost de comprar una moto per oci i el seu manteniment és elevat, segons expliquen els responsables dels Mossos d'Esquadra. A part, també hi ha els costos de l'assegurança. Tot i això, matisen que hi ha altres variables que poden explicar per què els adults d'aquesta franja d'edat concreta estan despuntant en les xifres d'accidents.



En aquest sentit, la policia catalana alerta que la falta de consciència sobre l'asfalt no es troba només entre els joves, sinó que que a totes les franges d'edat hi ha conductors i motoristes que prenen una actitud temerària a la car-retera i cometen imprudències. Els responsables policials dins l'àrea de trànsit alerten que, tot i que l'experiència és un grau important a la carretera, els motoristes i els conductors no han d'abaixar mai la guàrdia.