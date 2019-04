«La confiança de la gent en el producte de proximitat creix»

L'artesenca Ariadna Soler va obrir el negoci Pessics Pastisseria fa tres anys. La jove tenia ganes de posar en pràctica la pastisseria treballant amb farines ecològiques. Ella és una de les persones que va passar per l'espai de sobirania alimentària, organitzat per la Fira d'Artés, per mostrar el seu producte.



Com valora la iniciativa d'un espai dedicat al producte local?

Quan m'ho van proposar vaig pensar que era una bona idea. Aquí al poble hi havia hagut un gran nombre de productors d'aliments, però, amb el temps, han anat desapareixent. Per exemple, ara només queda un forn de pa, dels tres o quatre que hi havia abans.

S'hauria d'haver impulsat abans l'economia de proximitat?

Després de tants anys de fira, potser s'hauria d'haver començat abans. Però val més tard que mai. Ara, cada vegada hi ha més persones que s'interessen pels productes que s'elaboren als seus pobles perquè saben que, segurament, la qualitat serà més bona i ajudaran a l'economia local.

Per què va decidir obrir una pastisseria artesana?

Vaig estudiar disseny del producte però em vaig adonar que era una feina monòtona al davant d'un ordinador. Aleshores vaig començar a sentir-me més identificada amb l'ofici de pastissera i vaig estudiar per ser-ho. Poc després, vaig obrir aquesta pastisseria a Artés i, des de l'inici, treballo amb farines ecològiques.