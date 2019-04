Junts per Catalunya retira la candidatura de Fonollosa i dona l'alcaldia directa a ERC

Junts per Catalunya - Fonollosa no es presentarà finalment a les eleccions municipals del 26 de maig i dona via lliure a ERC, amb Eloi Hernàndez al capdavant de nou, per aconseguir l'alcaldia del municipi de David Bonvehí. La formació va retirar ahir la candidatura després que alguns membres de la llista que estaven en les primeres posicions s'hagin fet enrere a última hora per qüestions «personals i laborals», que han provocat la decisió de tot el grup de retirar-se abans que es publiquin les llistes definitives.

Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages, ha afirmat en declaracions a Regió7 que «és una llàstima que no tinguem candidatura en un poble on el nostre partit hi és present des de fa més de 30 anys, perquè una part de la veu del poble queda ara silenciada, però hem pres aquesta decisió per responsabilitat, ja que si haguéssim tirat endavant la candidatura es podria haver acabat desmuntant igualment i hauria estat pitjor». La candidatura de Junts per Catalunya - Fonollosa estava encapçalada per Miquel Àngel Palà. El dirigent convergent nascut a Fonollosa, David Bonvehí, estava en l'última posició de la llista.

La retirada es va tramitar formalment ahir, en el període d'esmenes a les llistes per a les municipals que es van fer públiques el passat 24 d'abril, segons Castaño, que assegura que un cop coneguda la decisió dels membres de la llista de no presentar-se «ja no teníem temps de buscar substituts, perquè només disposàvem de 48 hores després de la publicació provisional de les llistes per a fer-hi esmenes», i aquest ja ha finalitzat.

Ara, a Fonollosa només es podrà votar la candidatura republicana liderada per l'actual alcalde, Eloi Hernàndez, sota la marca Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - Esquerra Republicana de Catalunya, que amb tota probabilitat obtindrà l'alcaldia per a un nou període de quatre anys. Els hereus de Convergència no tindran presència tampoc a l'oposició, que fins ara exercien amb quatre regidors. Tot i no tenir grup municipal, però, Castaño assegura que «continuarem la feina des del partit, ens implicarem com a ciutadans i, per tant, seguirem presents a Fonollosa».

Podeu consultar totes les candidatures per a les eleccions municipals del 26-M al Bages aquí.