Més vigilància policial a Can Maçana pels dos motoristes morts a l'abril

Un motorista va avançar en línia contínua ahir a la carretera de Can Maçana. El que no sabia era que els Mossos d'Esquadra hi havien incrementat la vigilància i que des de l'helicòpter observaven la seva conducció temerària. No només va acabar amb una denúncia per la seva imprudència. Un cop els agents que eren sobre el terreny el van aturar i li van demanar la documentació, es van adonar que no tenia el permís en regla perquè havia perdut els punts del carnet. Un total de 12 mossos d'esquadra vigilaven per terra i aire la carretera en un operatiu motivat, en part, pels dos sinistres que hi ha hagut en les darreres setmanes.



Els caps de setmana, i sobretot els diumenges al matí, aquesta carretera d'accés a Montserrat és territori de motoristes. Contínuament se'n veuen grups que hi fan rutes, i en ocasions alguns condueixen a una alta velocitat i posen en risc la seva integritat. Però ahir els Mossos d'Esquadra també es van fer seva la carretera. Durant el matí i el migdia hi havia agents al trencant del monestir, al revolt del polvorí i a la rotonda del polígon industrial de Salelles. A part, dos agents controlaven la velocitat dels vehicles amb un radar làser en un dels revolts i un helicòpter supervisava el trànsit. Al llarg de les més de tres hores que va durar el dispositiu van denunciar uns quants motoristes, sobretot per creuar la línia contínua.



El desplegament que la policia va dur a terme ahir no és puntual i respon a l'alta sinistralitat de motoristes. No només a Can Maçana, sinó a altres punts de la regió, ja que aquest any n'hi ha hagut cinc que han mort a la xarxa viària de les comarques de la Catalunya Central. Cada setmana hi haurà presència de la policia a la carretera de Montserrat, tot i que anirà variant el dia i l'hora, i també es destinaran recursos de vigilància policial a la carretera de la Llosa del Cavall, al Solsonès. Aquesta és una altra carretera on els caps de setmana hi ha una presència de motoristes important.

Cap prova de cursa il·legal



Motoristes del país s'havien concentrat en aquesta carretera anys enrere per participar en curses il·legals, una activitat que posava en perill els que l'organitzaven i la resta d'usuaris de la via. Els Mossos d'Esquadra asseguren que en aquests moments no tenen cap prova que els grups que ara hi circulen sovint, que provenen de la mateixa regió central i d'altres punts del país com la zona metropolitana, hi organitzin curses il·legals. Tot i això, no descarten que hi pugui haver grups que promoguin la conducció temerària, i entre ells, un cop estan en ruta, es facin apostes com pagar la ronda el qui arriba últim a la destinació o intentar fer trams complicats de carretera en el mínim de temps possible.



L'increment de la vigilància no és especial, sinó que és l'habitual de l'operatiu Premot, el que s'aplica a tot Catalunya per controlar l'actitud dels motoristes sobre l'asfalt, i que s'allargarà fins a l'octubre. A part dels dos sinistres que han tingut lloc aquest any a la car-retera de Can Maçana, el desplegament de vigilància es posa en marxa amb l'arribada del bon temps i, per tant, amb una presència més alta de motos a la xarxa viària. Tot i que la policia té identificades la carretera de Can Maçana –de referència per als motoristes veterans–, la de la Llosa del Cavall i (fora de l'àmbit de Regió7) la BV-5301 (Osona) com les que més motoristes congreguen, el cert és que altres carreteres secundàries de les comarques centrals atrauen especialment el col·lectiu perquè tenen revolts i canvis de rasant que incrementa la dificultat de circular-hi. Uns condicionants que captiven molts motoristes que surten per oci els caps de setmana.



Els Mossos d'Esquadra asseguren que no tenen cap més remei que reforçar la via punitiva per intentar abaixar les estadístiques nefastes de sinistralitat, però tenen clar que cal més sentit comú sobre l'asfalt i ser conscients que les imprudències posen la vida en risc.