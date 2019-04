El producte local guanya pes a la Fira d'Artés amb un nou espai d'exposició

Un nou espai dedicat als productes de proximitat dins la Fira d'Artés capta l'atenció dels visitants. El certamen, que se celebra aquest cap de setmana, arriba a la 59a edició amb l'objectiu de promocionar el vi, els dolços, la cervesa i altres productes elaborats al municipi. L'aposta per incentivar l'economia local és un dels nous eixos de la fira. L'automoció i la maquinària agrícola, però, es mantenen com els sectors amb més presència en una fira que enguany amplia l'espai expositiu.

L'entrada de l'Espai Cal Sitges es va convertir ahir en una zona de degustació i de xerrades entorn dels productes locals. Una proposta que s'allargarà fins avui amb l'objectiu de donar valor a la diversitat d'aliments que es produeixen a Artés. Per l'espai hi van passar productors locals com el Celler Cooperatiu d'Artés-Artium, Casa Amella, Solergibert i la marca de cervesa artesana Cerberus.

«Anys enrere el producte local tenia poca presència a la fira», recordava ahir la propietària de l'empresa Cerberus, Ramona Magem, mentre preparava el tast de cervesa artesana. Explicava que el seu home i ella van començar a elaborar cervesa artesana fa deu anys i, al llarg d'aquest temps, «s'ha anat agafant més consciència de la importància de consumir productes de proximitat i d'incentivar l'economia local». Va destacar que la fira evoluciona en relació amb els canvis socials i la incorporació d'aquest nou espai és un pas endavant.

Una de les promotores del nou espai dedicat a la sobirania alimentària i als productes de proximitat és Rosa Binimelis, que forma part de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central. «En un municipi com Artés, on el nombre de persones que es dediquen al sector de l'alimentació és alt, calia reforçar la presència del producte de quilòmetre zero a la fira», considerava Binimelis. Feia referència al concepte «sobirania alimentària» per explicar el «dret que tenim les persones a conèixer altres formes de produir aliments més sanes i justes».

El nou espai a la fira és fruit del treball que el consistori ha iniciat amb els productors locals per incentivar l'economia de proximitat. «Fins ara, la presència dels productes locals era poc rellevant, però, a partir d'aquest any, esperem que esdevingui un dels sectors importants de la Fira d'Artés», afirmava l'alcalde, Ernest Clotet. També destacava que el «Gira la fira» es manté per aconseguir que els infants no s'avorreixin i trobin punts on poder jugar.



L'automoció al capdavant

Els automòbils i la maquinària agrícola s'han consolidat com els sectors protagonistes. Enguany s'estenen un total de 45 expositors al passeig Diagonal. Un dels expositors d'automòbils, Xavier Pi, destacava que les formes de vendre han canviat, «però les fires continuen sent un espai important per promocionar-se».

Entre la cinquantena de parades d'artesania als carrers Balmes i Catalunya, el productor de formatges Rafael Muñoz explicava que fa vint-i-cinc anys que acudeix a la Fira d'Artés i, al llarg dels anys, a diferència d'altres sectors, «el nombre d'artesans s'ha reduït gairebé a la meitat».