Castellterçol esdevé la capital dels geganters amb una festa que omple el municipi

En Tallaferro i la Griselda són els protagonistes d'una part de la vida festiva de Castellterçol. Són una parella de gegants i representen els avantpassats del poble, juntament amb els sis capgrossos. Però aquest cap de setmana els personatges folklòrics no han estat els únics protagonistes. La tradició gegantera de Castellterçol ha dut el municipi a esdevenir capital del món dels gegants aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge s'hi va fer la Fira del Món Geganter, que va omplir el poble de gent d'arreu del país que forma part de les colles que mantenen viva aquesta tradició popular.

Un total de 22 colles van participar en les activitats que van tenir lloc ahir i que, malgrat alguns núvols amenaçadors al migdia, es van poder desenvolupar tal com era previst.

«Ha estat un cap de setmana genial, amb una afluència important a tots els tallers. Per a nosaltres ha estat un orgull que la fira s'hagi desenvolupat al poble», explicava ahir el responsable de la Colla de Geganters i Grallers de Castellterçol, Ignasi Fargas. Al migdia, davant del pavelló, es va fer la mostra de balls i els visitants van tenir l'oportunitat de veure com n'està, d'arrelada, la tradició gegantera en la cultura popular del país. Les colles participants van fer ballar les seves figures, que en molts casos simbolitzen els trets més característics de cada poble i ciutat, com la de Tarragona, que hi va fer ballar una parella de gegants inspirats en els romans. Molta gent del municipi i d'altres poblacions no es van voler perdre aquesta exhibició.

Però la festa d'aquest cap de setmana no era només una mostra dels balls tradicionals, sinó també una exhibició de tot el món geganter. Per aquest motiu a l'interior del pavelló hi havia en diferents estands algunes de les colles participants mostrant el seu bestiari, i artesans que ensenyaven com es feien aquests personatges, que en molts pobles són autèntics emblemes de l'esperit festiu.

Un dels moments més especials es va viure dissabte a la nit amb l'espectacle Som d'on venim. Una representació que va tenir lloc a la plaça de Prat de la Riba i en què Castellterçol va voler mostrar a través de música, teatre i dansa la seva història i les tradicions que es porten a terme anualment a la vila. En aquest espectacle, el capgròs de Ramon Paré, antic cap de colla dels geganters de Castellterçol, ajudat pels sis capgrossos de Castellterçol, el Colèric, el Concupiscent, el Sofista, l'Enamorat, el Poeta i el Savi, va mostrar la història dels de Castellterçol i li va donar un punt de vista molt particular. Castellterçol ha acollit aquest esdeveniment, que es fa cada any en un municipi diferent, amb motiu dels 65 anys de l'estrena dels seus gegants i nans i dels 25 anys de la formalització de la colla gegantera al municipi.