El pont vell remodelat de Sallent entrarà avui definitivament en servei amb l'obertura al trànsit

El pont vell de Sallent, ja remodelat, entrarà en servei avui completament amb la seva obertura al trànsit, després que divendres ja s'hi va donar accés als vianants. Els operaris enllestien ahir els últims retocs a la calçada amb previsió que avui a mig matí ja s'hi pugui circular amb vehicle.

Amb la posada en servei del pont culmina una obra que s'ha allargat gairebé mig any més del compte pels problemes econòmics de l'anterior constructora, que va entrar en concurs de creditors i això va obligar l'Ajuntament a buscar una altra empresa que acabés els treballs a mig fer. Després de quatre mesos d'inactivitat, la represa es va fer el gener, a càrrec de l'empresa Vialser, que no els ha pogut acabar fins ara. L'alcalde, David Saldoni, valorava ahir amb satisfacció la feina feta, encara que amb uns mesos de retard, «perquè culminem la posada al dia d'un pont originari del segle XIV», i que després del trasbals per les obres, que van començar a l'estiu, «ara el pont recupera els usos que tenia», però amb una estructura millorada.

Els treballs han consistit en un reforçament dels pilars i també s'ha fet un sanejament de l'estructura, amb una reparació i reposició, allà on ha calgut, dels paraments de pedra. A la part superior, s'ha enderrocat l'antiga vorera i l'asfalt de tota la plataforma i al seu lloc s'ha posat un nou paviment amb una plataforma única amb formigó espatllat a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central, que ara està separada de la zona de vianants per uns daus de formigó que al mateix temps eviten possibles topades dels vehicles amb la barana, «tal com exigeix la normativa actual», explica Saldoni. Les mesures de seguretat també s'han extremat amb l'elevació de la plataforma als dos extrems del pont (entre el carrer de l'Estació i la plaça de la Vila), amb la idea d'obligar els vehicles a reduir la velocitat quan accedeixen al pont i d'aquesta manera pacificar el trànsit que hi circula.

Les dues baranes també s'han fet noves, i s'han instal·lat nous bàculs d'enllumenat públic. Precisament, amb aquestes obres s'ha aprofitat per soterrar l'enllumenat públic, com també la xarxa d'aigua i la xarxa de telecomunicacions.

Ahir els operaris acabaven de col·locar els daus de formigó que separen la calçada de les voreres (que són lleugerament més amples, d'1,20 metres cadascuna), i quedava pendent la instal·lació de jardineres als dos accessos a banda i banda al pont per evitar que hi aparquin vehicles. Tanmateix, la instal·lació ja estava a punt per permetre la circulació a peu, i per això divendres l'Ajuntament va decidir obrir l'accés als vianants. I és que, després dels entrebancs que ha tingut aquesta obra, la seva obrtura era molt esperada pels veïns, tenint en compte que, juntament amb el pont de la Concòrdia que hi ha situat uns quants metres més al nord, el pont vell és l'únic accés que comunica el poble a banda i banda del riu per dins del nucli.