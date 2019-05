El 80% d'atesos a l'oficina d'assessorament energètic són persones vulnerables

El Consell Comarcal del Bages ha tancat la segona edició de l'Oficina Comarcal d'Assessorament Energètic i Atenció a la Pobresa Energètica, que va posar en marxa el mes de novembre de l'any passat. En aquest darrer mig any, el servei ha atès 206 persones, el 42% més que en la primera edició, que va tenir lloc durant el primer semestre de l'any passat. El 80% dels usuaris són persones en situació vulnerable, que hi arriben derivades dels Serveis Socials.

En la seva segona experiència, l'oficina, que és itinerant i ofereix atenció presencial en una quinzena de pobles de la comarca, ha fet des del mes de novembre i fins ara un total de 425 gestions, la majoria de les quals han estat destinades a assessorament en factures (124) i a la tramitació del bo social elèctric (124).

Pel que fa al perfil de les persones ateses, la major part dels usuaris que han sol·licitat el servei d'assessorament tenen de 41 a 65 anys, molts dels quals en situació d'atur o bé que no tenen els ingressos mínims per fer front a les despeses derivades de l'accés als subministraments bàsics d'electricitat, gas i aigua.

Segons la cap de l'àrea de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Bages, Flori Mérida, «el tant per cent més elevat d'atesos són dones grans que viuen soles i amb uns nivells d'ingressos baixos, que és realment el perfil dels serveis socials i de vulnerabilitat».

L'oficina itinerant està adreçada a totes les persones empadronades en algun dels 29 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (tots els de la comarca excepte Manresa),tant les que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica i tenen dificultats per pagar les factures, com les que volen millorar l'eficiència de casa seva i reduir despesa. Dels 206 usuaris que hi ha hagut en els darrers mesos, 151 hi han arribat derivats dels Serveis Socials.

El servei, que és pioner a nivell comarcal, té per objectiu garantir el dret a l'accés als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. En aquest sentit, el 90% d'accions que s'han dut a terme estaven relacionades amb el sector elèctric. Un cop tancada la segona edició, ara es valorarà la memòria del servei comarcal per plantejar possibles properes edicions. Tal com apunta Alícia Benito, de l'àrea de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Bages, «el resultat és positiu i ens dona eines per poder repensar el model de cara a noves edicions».