L'aeròdrom de Sant Fruitós celebra quatre anys dissabte amb activitats i exhibicions

L'aeròdrom Barcelona-Bages, de Sant Fruitós, acollirà aquest dissabte els actes centrals d'una diada aèria oberta al públic que inclourà concursos de salts, demostracions i activitats musicals i lúdiques coincidint amb el quart aniversari de la seva obertura, a càrrec de Saltamos-SkyDiveBCN.

L'aeròdrom obrirà portes a les 9 del matí amb una demostració de vol en formació a càrrec de la patrulla acrobàtica de paracaigudisme de l'exèrcit de l'aire. Al llarg del dia també hi haurà concursos de salts de precisió, demostracions de coordinació en caiguda lliure i exhibicions acrobàtiques amb el pilot de paramotor David Tejeiro. De cara al vespre, l'equip d'instruccions de l'aeròdrom oferirà un salt coordinat amb espectacle visual inclòs, i també es farà una trobada formativa per a paracaigudistes sobre com millorar les tècniques de vol.

A banda de les demostracions aèries, de 12 a 3 hi haurà actuacions del conjunt de rumba i reggae santjoanenc El Quinto Carajillo, i a partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, hi haurà més música amb versions de grups, i l'actuació de diversos DJ fins ben entrada la nit.

Al llarg de tota la jornada també se sortejaran diversos regals, i els beneficis que s'obtinguin amb la venda dels números es destinaran al projecte de l'hospital de dia d'oncologia i hematologia d'Althaia.

El dia abans, divendres, l'aeròdrom ja oferirà una jornada gratuïta de portes obertes per presenciar els entrenaments.