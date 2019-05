El candidat de Junts per Sant Fruitós anuncia que té un càncer però se sent «fort i amb ganes» per al 26-M

L'alcaldable de Junts per Sant Fruitós a les eleccions del proper 26 de maig, Vicenç Llorenç, ha anunciat públicament aquest dijous que té un càncer de pròstata, però que continuarà al capdavant de la candidatura i l'afrontarà «fort i amb ganes». Llorens, que actualment ja és regidor a l'oposició en aquest ajuntament, ha explicat personalment el seu cas acompanyat de la resta de membres de la llista perquè «no tinc res a amagar», i per evitar «que s'especuli amb informacions falses».

Llorens s'enfronta a un rebrot de la malaltia que li van detectar el novembre del 2014, i per a la qual va rebre un tractament de radioteràpia. Ara, els metges li han aconsellat sessions de quimioteràpia, que rep cada tres setmanes des d'aquest mes d'abril i possiblement fins a la tardor. «És possible que em caigui el cabell», explicava, però tot i el que suposa la malaltia, «li vull treure tota la importància del món», i és amb aquest «positivisme» que vol treballar pel poble. «No espero cap campanya de suport, però no vull que ningú falti a la veritat», afegia.

Vicenç Llorens afronta les eleccions del 26 de maig per primer cop com a alcaldable, en substitució de Mercè Casals, que també era present a la sala juntament amb la resta de membres de la candidatura. Un equip «potent de persones» a qui Llorens ha agraït el suport que li donen, i amb el qual diu que encara se sent «més il·lusionat i amb ganes d'aconseguir l'alcaldia».