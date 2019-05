L'Aplec del Panellet de Sant Vicenç clama perquè Vallhonesta sigui del poble

El tradicional Aplec del Panellet, que té lloc cada 1 de maig, va tornar a celebrar-se ahir lluny de l'ermita de Vallhonesta on s'ha fet històricament. El conflicte sobre la propietat de l'ermita i l'edifici annex obert entre l'amo dels ter-renys i el bisbat de Vic no va permetre, per segon any consecutiu, celebrar-hi aquest acte amb 300 anys d'història. Per aquest motiu, el Centre Excursionista de Sant Vicenç, que l'organitza des de fa 65 anys, va fer de l'aplec una jornada reivindicativa per reclamar que Vallhonesta sigui del poble.

En aquesta ocasió, l'Aplec del Panellet, que l'any passat es va celebrar al mas de la Serra, es va traslladar al centre del municipi, a la plaça de l'Onze de Setembre. La celebració va reunir unes 500 persones durant tota la matinal, que va començar amb una missa a l'aire lliure i va tenir el punt àlgid amb el repartiment dels 900 panets beneïts que tenia a punt l'organització. Tot i que un bon nombre de persones es van acostar a la plaça per gaudir de la festa, la participació s'allunya del més d'un miler de persones que habitualment s'arribaven fins a Vallhonesta.

L'acte va ser presidit per una pancarta on es podia llegir «Vall-honesta del poble», i els membres del centre excursionista lluïen una samarreta amb la inscripció «Jo estimo Vallhonesta», que també estava a la venda en una parada a la mateixa plaça. Abans de la missa de campanya, el president de la junta directiva del Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, Pere Jordi Molinos, es va adreçar als assistents per llegir un manifest de l'entitat on es reclamava la recuperació de Vallhonesta com a escenari de la festa i com a patrimoni local.

El manifest assegurava que ahir havia de ser «un dia de joia i alegria, però no ho és perquè no ho podem celebrar a Vallhonesta». Recordava també que el 2015 el bisbat de Vic va immatricular els 731 metres quadrats corresponents a l'espai de l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta, el cementiri adjacent i el refugi de cal Campaner, i «això implica que des d'aquell moment això és propietat del bisbat». Una de les conseqüències de la immatriculació va ser «que el propietari de la finca denegués el permís d'ús de les feixes adjacents a l'ermita per a la celebració de l'Aplec del Panellet».

En aquest sentit, l'entitat considera que «tot i que a efectes legals es pot considerar que es tracta d'un litigi entre un particular i el bisbat de Vic per una propietat, a efectes socials no és així. Això ens afecta a tots. L'ermita de Sant Pere de Vallhonesta és un dels elements patrimonials més identificatius del nostre poble i ha estat i és una de les raons de ser de la nostra entitat».

Per tot plegat, el centre va voler manifestar el seu «desacord amb la immatriculació de l'ermita i el refugi, i especialment de la manera que es va fer, per part del bisbat d'esquena al propietari», que, per la seva banda, ha mostrat la seva voluntat de cedir l'ermita al poble de Sant Vicenç, sempre que se solucioni el conflicte amb el bisbat. L'entitat comparteix la proposta ja que entén que «l'ermita és del poble i ha de ser del poble», i per això va demanar als assistents la seva implicació amb l'esperança que l'any vinent es pugui celebrar l'aplec a Vallhonesta.

La festa d'ahir va acabar amb una audició i ballada de sardanes amb la Principal de Terrassa.