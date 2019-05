Navàs celebra la 87a Fira de Primavera aquest cap de setmana

Arriba una nova edició de la Fira de Primavera de Navàs on es consolida l'espai d'activitats de la carpa i les activitats ludico-culturals. Pau Riba serà una de les actuacions estrella de la Fira.

Dues novetats de la fira d'enguany són el concurs de pintura ràpida i el concurs d'Instagram, amb un interessant premi d'un pack turístic valorat en més de 300€, format per experiències turístiques locals o de proximitat. Consulta les bases del concurs d'Instagram aquí: http://www.navas.cat/wp-content/uploads/2019/04/Bases-i-premi-pdf.pdf

Com a actes previs, dijous a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada sobre alimentació saludable, amb la presentació del projecte Supercoop, el primer supermercat cooperatiu del Bages. També a la Biblioteca, el divendres hi haurà un recital poètic de poemes del navassenc Rossend Sellarés.

Dissabte comença amb l'espectacle infantil «L'arbre de sucre», a les 12 del migdia a l'escenari que s'ha muntat a la carpa del passeig. A les 4 de la tarda hi haurà la tradicional plantada de gegants, a les 5 la cercavila per tot el poble amb les colles geganteres, i a les 7 la ballada dels gegants. A 2/4 de 5 es farà l'acte inaugural de la fira amb el reconeixement als comerços de proximitat de Navàs, i amb una menció especial als nous emprenedors i emprenedores. I a les 5 de la tarda, la conferència i exposició de fotografies amb Sergi Boixader.

A les 6 també el ball per a la gent gran al Club d'Avis. A 2/4 de 10 serà el torn del teatre, amb el Grup Escènic de Navàs, que ens representaran l'obra «La meva dona és lampista», i que aquest any es farà al teatre de l'Ametlla de Merola degut a les obres de remodelació que l'Ajuntament està fent al Casal Sant Genís.

El diumenge s'inicia amb Mr Alret, un espectacle de circ, malabars... per al públic infantil, a les 11 del matí. A continuació, cal destacar el concert de jazz que ens oferiran les Jazz Band de Navàs i Súria, amb la Jazz Band de La Garriga. Serà a la 1 del migdia a l'escenari de la carpa al passeig.

Durant tot el diumenge hi haurà exhibició de sevillanes, zumba, karate, desfilada de moda infantil, etc. A les 5 l'actuació castellera amb els Castellers de Berga i els Picapolls de la Gavarresa, al Passeig Ramon Vall amb la Carretera de Viver.

Crida l'atenció el maridatge de cerveses i formatges de proximitat protagonitzat per Xavier Tarrés (Cerveses Guineu), i que serà l'acte que acompanyarà el concert de Pau Riba i que tancarà els actes de la fira.

Durant tot el cap de setmana hi haurà l'exposició de manualitats al Club d'Avis.