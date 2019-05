Sant Benet acollirà a l'octubre el vuitè Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya

El Consell Comarcal del Bages ha acollit l'acte de presentació de la fase precongressual del 8è Congrés Nacional de la Gent Gran, que tindrà lloc el 25 d'octubre al monestir de Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. L'acte, que va aplegar una trentena de persones, va servir per presentar breument les dues ponències que es pronunciaran durant el congrés i nomenar els 7 delegats i delegades bagenques que hi assistiran, a més de dues persones suplents.

El Congrés té per objectiu promoure el debat social i perfilar la línia de treball que cal seguir per donar resposta a les necessitats d'avui i de demà de la gent gran. Ho farà a través de dues ponències que Ramon Pla Marco, membre executiu del Consell de la Gent Gran de Catalunya, va explicar durant la jornada: «El present de les persones grans: drets i deures» i «Les persones grans del futur: polítiques d'adaptació de la societat a l'envelliment».

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, va destacar la importància del 8è Congrés, ja que «ha de servir per posar de manifest les necessitats reals de les persones grans per tal de poder donar una resposta adequada des de les administracions». A més va afegir que «és necessària la participació i la col·laboració de totes les persones grans del Bages per tal de recollir com més opinions possibles». A l'acte també hi va assistir David Agustí, responsable de l'Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya, que va ser l'encarregat de presentar el Congrés.

A partir d'aquest acte precongressual es farà arribar un qüestionari a tots els ajuntaments, entitats i associacions de persones grans, residències, centres de dia i de salut de la comarca per tal que en puguin fer la màxima difusió entre les persones que formen part d'aquest grup d'edat. També es podrà respondre el qüestionari des de l'enllaç que estarà penjat al web del Consell els propers dies. El retorn del qüestionari complimentat s'ha de fer en un temps determinat des de la seva recepció a l'adreça electrònica o pel sistema que es comuniqui en el seu moment. Totes les aportacions es recolliran per tal de donar contingut a les ponències, amb l'objectiu d'incorporar el màxim de visions dels bagencs i bagenques al 8è CNGG.