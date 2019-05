El Bisbat de Vic rectifica, per primer cop, la immatriculació d'una ermita a Castellfollit

El Bisbat de Vic ha rectificat la immatriculació d'una ermita a Castellfollit del Boix, al Bages. Aquesta és la primera vegada que ho fa després que Unió de Pagesos denunciés, l'any 2018, que aquest bisbat s'havia apropiat de forma il·legal de centenars de béns públics i privats a les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà els últims 25 anys.

El Bisbat de Vic va immatricular l'ermita de Sant Jaume del Clot del Grau, a Castellfollit del Boix, l'any 2010. Està situada en una zona rural a tocar de diverses masies i, tot i que una de les famílies que viu en una d'aquestes masies, sempre s'havia considerat propietària de l'immoble, ara dos documents antics acrediten que així és i que, per tant, l'ermita no pertany al Bisbat de Vic.

Els dos documents que Unió de Pagesos ha localitzat i que demostren que l'ermita no pertany al Bisbat de Vic són dues pastorals, una de 1688, dirigida al pare i fill de la Casa del Grau "com a protectors que sou d'aquesta església" perquè l'arreglessin per estar en perill d'enfonsar-se. A més, també se'ls demana que posin els ornaments necessaris per fer missa perquè, en cas contrari, els amenaçaven amb l'excomunió. En una altra pastoral, que data del 1805, s'ordena a la família Grau que arreglin l'església. La primera pastoral els reconeix "com a protectors de l'església" i, la segona, com a amos.

Amb aquesta documentació, el Bisbat de Vic ha decidit rectificar la inscripció de la propietat. Es tracta d'un procés que ara està en tràmits a l'espera que els particulars aportin la documentació que requereix el Registre de la Propietat.