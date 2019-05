El candidat de Junts per Sant Fruitós té un càncer però se sent «fort» de cara al 26-M

L'alcaldable de Junts per Sant Fruitós a les eleccions municipals del proper 26 de maig, Vicenç Llorens, va anunciar públicament ahir a la tarda que té un càncer de pròstata, però que continuarà al capdavant de la candidatura i l'afrontarà «fort i amb ganes». Llorens, que actualment ja és regidor a l'oposició en aquest Ajuntament, va explicar personalment el seu cas acompanyat de la resta de membres de la llista perquè «no tinc res a amagar», i per evitar «que s'especuli amb informacions falses».

Llorens s'enfronta a un rebrot de la malaltia que li van detectar el novembre del 2014, i per la qual va rebre un tractament de radioteràpia. Ara, els metges li han aconsellat sessions de quimioteràpia, que rep cada tres setmanes des d'aquest mes d'abril i que haurà de mantenir probablement fins a la tardor. «És possible que em caigui el cabell», explicava ahir, però, tot i el que suposa la malaltia, «li vull treure tota la importància del món», i és amb aquest «positivisme» que vol treballar pel poble. «No espero cap campanya de suport, però no vull que ningú falti a la veritat», afegia.

Vicenç Llorens afronta les eleccions del 26 de maig per primer cop com a alcaldable, en substitució de Mercè Casals, que ahir també era present a la sala juntament amb la resta de membres de la candidatura. Un equip «potent de persones» a qui Llorens va agrair el suport que li donen, i amb el qual diu que encara se sent «més il·lusionat i amb ganes d'aconseguir l'alcaldia» de Sant Fruitós el proper 26 de maig.

Llorens va explicar el seu cas amb un esperit positiu. Diu que quan li van diagnosticar la malaltia el 2014 la notícia va ser «colpidora, però mai m'he enfonsat», i en aquest sentit encara les eleccions «amb valentia».

Junts per Sant Fruitós (l'antiga CDC) té actualment quatre regidors a l'oposició dels tretze que té l'Ajuntament, i la candidatura que ara presenta manté algunes cares conegudes en els primers llocs. Vicenç Llorens, que ja és regidor, n'és una, igual que el també regidor Narcís Lupón, que va de número 4. En canvi, pugen Felip Echarri (que era suplent i va de número 2) i Estrella Morales (que va de 3 i era vuitena).