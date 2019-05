Un hort intergeneracional al pati de l'escola

Ecològic, autogestionat i amb treball intergeneracional. Així és l'hort que des d'aquest curs ha potenciat l'escola Paidos de Sant Fruitós de Bages. L'espai, que està ubicat en un turonet del pati, permet al centre treballar de manera transversal coneixements amplis des de diferents matèries. Es tracta d'un projecte comunitari didàctic que es va començar a gestar fa uns anys i en qual des de principi d'any participen activament alumnes, mestres i també familiars.

Els alumnes d'educació infantil (de 3 a 6 anys) fan el seguiment de l'hort els dilluns i els dimarts, dins dels ambients setmanals, amb l'ajuda d'un grup de familiars que els ensenyen a plantar i conrear fruites, verdures i hortalisses i expliquen als infants el funcionament d'un hort. Els alumnes experimenten tot allò que aprenen en primera persona i sobre el ter-reny en un treball intergeneracional enriquidor.

El navarclí Joan Vila, de 86 anys, és el besavi del Marc, que fa segon de primària. Tota la vida ha tingut hort i amb la seva neta, la Susana (la mare del Marc), van respondre a la crida del centre i, juntament amb un altre avi, el Juan, i una mare, l'Aida, ajuden des de principi d'any els nens i nenes a treballar l'hort. Els coneixements, sobretot dels avis, són indispensables per tirar endavant el projecte. El Joan, quan li ho va proposar la seva neta, s'hi va apuntar de seguida. «Jo he tingut hort tota la vida i m'agrada explicar-ho a la canalla. Així em distrec, i com que veus que ho fan amb il·lusió encara et ve més de gust fer-ho». Els aconsella quins són els productes que es poden plantar a cada època i com cuidar-los. Ara tenen plantats enciams, cols, pèsols, faves i maduixes. «Ara ja podrem plantar alguns tomàquets de planta baixa, pebrots i albergínies», els aconsella.

Un grup de mestres de l'escola formen part d'una comissió que fa el seguiment del projecte. La coordinadora, Judit Xaus, explica que han trobat uns grans aliats en les famílies perquè «els avis ens aporten el coneixement i la passió que tenen per l'hort» i la resposta dels alumnes «és molt bona», constata la coordinadora d'infantil, Carme Orive, que destaca que es tracta d'un treball «molt manipulatiu» i això afavoreix l'aprenentatge.

Aquest tercer trimestre el projecte de l'hort tindrà la participació dels alumnes de primària que hi treballaran en anglès des de l'assignatura de ciències.

L'hort és 100% ecològic i el tractament de tots els aliments es fa sense utilitzar productes químics ni tècniques artificials. La producció és totalment natural, a petita escala, respectant l'estacionalitat de cada producte. Aquests dies s'han trobat amb la sorpresa que les cols han aparegut sense cap fulla, totes rosegades, perquè se les han menjat els cargols o els ocells. Un inconvenient que també és un aprenentatge. Com que no poden utilitzar productes químics per evitar-ho, el Joan els en proposa un de casolà: «posar-hi bicarbonat». S'apunten el consell.