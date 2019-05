Junts per Catalunya al Bages presenta els caps de llista per a les eleccions del 26 de maig

El restaurant La Manufactura de Valls de Torroella, al terme de Sant Mateu de Bages, va ser l'escenari escollit, aquest divendres, per Junts per Catalunya del Bages per l'acte de presentació de tots els alcaldables que la formació presenta a la comarca a les properes eleccions municipals del 26 de maig.

Després de la benvinguda per part de l'alcalde de Sant Mateu de Bages, Joan Ullé, i l'alcaldable Pep Junyent, va prendre la paraula Ivet Castaño, presidenta comarcal del Partit Demòcrata de Catalunya al Bages. L'acte va iniciar-se amb un dels moments més destacats de la vetllada: amb el reconeixement als alcaldes i regidors del partit que han decidit no concórrer a les properes eleccions municipals, i per tant, que posen punt i final a la seva etapa en la política local. Ivet Castaño, acompanyada de David Bonvehí, president del Partit Demòcrata i expresident comarcal del PDeCAT Bages, va fer entrega d'un detall a tots els alcaldes i regidors que van assistir a l'acte, ja que alguns van excusar la seva presència. En total, són disset els càrrecs electes que no continuaran a partir del proper mandat: Joan Ullé, de Sant Mateu de Bages; Josep Serra, de Cardona; Santi Llopart, de Castellbell i el Vilar; Xavi Guix, de Castellgalí; Carles Claret, de Castellnou de Bages; Joan Grau, de Fonollosa; Anna Maria Garcia, de Marganell; Maria Carme Alòs, de Navarcles; Cristian Coll, d'Avinyó; Enric Vall de Vilaramó, de Callús; Artur Guennau, de Sant Martí de Torroella; Joan Torres, de Sant Vicenç de Castellet; Mercè Casals, de Sant Fruitós de Bages; Josep M. Canudas, de Súria; i Albert Miralda, de Sant Salvador de Guardiola. Un reconeixement especial van rebre Joan Costa, que ha estat alcalde de Rajadell durant 29 anys; i l'històric Valentí Riera, que ha governat Aguilar de Sagarra els darrers 40 anys. Castaño i Bonvehí van tenir paraules d'agraïment i reconeixement a tots i cadascun d'ells, per tota la trajectòria i dedicació al servei dels seus municipis.

En la segona part de l'acte es van donar a conèixer els candidats dels municipis del Bages, que cridats a l'escenari, del més petit al més gran pel que fa a població, van explicar quina motivació els duia a presentar-se i què volien aportar al seu poble. Junts per Catalunya ha fet llista a 28 dels 30 municipis del Bages i a l'entitat municipal descentralitzada de Sant Martí de Torroella. Després d'una fotografia conjunta de grup, es van projectar els vídeos de Lluís Puig i Carles Puigdemont que van saludar a tots els candidats del Bages. Unes dues centes persones van participar a la vetllada que va combinar l'acte institucional amb un sopar.