El comerç de Navàs busca revifar a la fira

La Fira de Primavera de Navàs consolida la carpa per donar impuls al teixit local l. s.

Donar protagonisme als emprenedors i a les iniciatives locals és un dels horitzons de la Fira de Primavera de Navàs. El certamen, que se celebra aquest cap de setmana, consolida l'espai d'activitats de la carpa on es reuneixen una desena d'empreses i entitats del poble. Els comerciants locals conceben la fira com un lloc on poder revifar i demostrar que, malgrat que desapareguin comerços, arrenquen iniciatives noves.

«Fa molts anys que vinc a la fira i, durant els últims temps, l'interès pel producte local creix», destacava Mercè Nicloau, que està al capdavant de la joieria situada a Navàs Nicolau Roset. El seu estand està ubicat a la carpa del passeig de Ramon Vall juntament amb altres emprenedors locals. «El comerç local només revifarà si és capaç d'oferir al client un producte més personalitzat i únic», considerava. En la mateixa línia, Lourdes Casas, al capdavant de la Formatgeria Cal Músic, comentava que la Fira de Primavera és una bona oportunitat per acostar el producte local als veïns. Remarcava que l'Ajuntament de Navàs ofereix suport a les iniciatives locals i els «veïns cada vegada busquen més el producte artesà de proximitat».

El veí navassenc Ferran Costa, que és responsable d'un taller mecànic d'automoció del poble, considerava que la presència dels comerciants locals a la fira podria ser més elevada. «Alguns emprenedors del poble no venen perquè consideren que és una pèrdua de temps, però la fira ajuda a fer visible el comerç de Navàs», afirmava.

L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, destacava que l'objectiu és que els comerciants locals se sentin seva la fira. Per aquest motiu, l'any passat l'Ajuntament va impulsar l'espai de la carpa «per fer visibles els emprenedors i les entitats locals, però també els artistes de casa nostra», explicava el regidor de Promoció Econòmica de Navàs, Joan Fernández. De fet, ahir a la tarda estava prevista una conferència i una exposició de fotografies de l'artista local Sergi Boixader, tot i que finalment es va anul·lar. Demà al matí, però, actuaran les Jazz Band de Navàs i de Súria i la Jazz Band de la Garriga, a la una del migdia a l'escenari de la carpa.



Comerços històrics

Durant l'acte inaugural de la Fira de Primavera de Navàs es va fer un reconeixement als comerços històrics i també als nous projectes impulsats pels veïns. Els establiments Cal Pi i Cal Casals, tancats per jubilació, van rebre l'homenatge impulsat pel consistori. La veïna Teresa Casals va ser l'última generació que va estar al capdavant de la botiga Cal Casals, que venia roba. «No hem trobat cap relleu per continuar el negoci», explicava Casals.

Els establiments Cal Mas i Cal Serra també van ser reconeguts per la seva trajectòria. La navassenca Maria Teresa Enjuanes, que va estar durant molts anys al capdavant de Cal Mas, explicava que la botiga té cent anys d'història i de moment continua amb el seu fill. No obstant això, detallava que al carrer de l'Església han desaparegut la majoria de comerços locals.

Per demostrar que encara queden emprenedors al poble que arranquen el seu negoci local, l'Ajuntament també va fer un reconeixement als nous establiments, com La Vella Sastreria, Cal Músic, Gestiona'm i Boogie fisioteràpia, entre altres.



Una fira multisectorial

Malgrat l'impuls al comerç local, els paradistes forans continuen tenint una presència majoritària a la fira. Una setantena d'expositors de sectors tan diversos com l'alimentació, l'automoció i la bijuteria s'estenen pel passeig de Ramon Vall. La paradista Montserrat Rovira comentava que li agrada més la Fira de Tardor perquè se centra més en l'artesania.