Sant Vicenç de Castellet inicia les votacions per escollir el guanyador de la Medalla 2019

Sant Vicenç de Castellet ha obert el termini de votacions de la Medalla 2019. El reconeixement per a un dels veïns del municipi que hagi destacat per la seva col·laboració desinteressada amb el poble o bé hagin portat el nom de Sant Vicenç de Castellet ben lluny arriba a una nova edició i el termini per a les votacions estarà obert fins al 31 de maig i es farà públic coincidint amb la Festa Major.

Enguany, opten al reconeixement Joan Manel Garcia, que va ser metge de família al Centre d'Atenció Primària i exalcalde del municipi, Jordi Largo, fotògraf i col·laborador de nombroses entitats del poble, i Juliana Santamaria, creadora de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals del Bages.

Durant el passat mes de març es van presentar les diferents candidatures i la comissió Medalla de Sant Vicenç ha fet la tria definitiva amb els tres finalistes que opten al reconeixement. Podran votar tots els veïns i veïnes de Sant Vicenç de Castellet majors de 16 anys a través de la pàgina web www.svc.cat o bé de manera presencial. El resultat de les votacions es farà públic en el marc dels actes de la Festa Major.