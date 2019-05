Afectats pels accidents a l'R-4 exigeixen la retirada dels trens sinistrats de Sant Vicenç

La Plataforma pels Transports Públics de la Catalunya Central, que es va constituir arran dels accidents mortals del novembre i el febrer passat al tram entre Manresa i Terrassa de la línia R-4 de Renfe, exigeix «la retirada immediata» de les unitats que van resultar afectades en aquells sinistres i que encara hi ha estacionades a les estacions de Sant Vicenç i Manresa. És la petició més urgent d'una llarg llista de reivindicacions de millora tant de la xarxa ferroviària com de carreteres que la plataforma ha plasmat en un manifest i que vol fer arribar a les institucions.

Renfe va retirar alguns dels combois afectats en aquells accidents a les estacions de Sant Vicenç i de Manresa com a mesura provisional fins a poder-los traslladar en una de les seves centrals de reparació de combois, però de moment continuen aturats allà on els van deixar. Es tracta de dues unitats (de tres cotxes cada una) i dos cotxes a l'estació de Sant Vicenç, i una altra unitat a la de Manresa. La plataforma, en gran part integrada per usuaris que viatjaven en alguns d'aquells combois quan es van accidentar, considera que la persistència d'aquests vagons «no deixa de ser una negligència més» afegida «a la reiterada manca d'inversió dels darrers anys» en aquesta línia. La plataforma denuncia la «manca de sensibilitat» de Renfe i Adif vers els usuaris de la línia, i especialment els accidentats, i per això exigeix que s'eliminin aquests combois «de la vista de les persones que dia rere dia han d'utilitzar els serveis ferroviaris de Renfe».



Retirada «complexa» sense data

Fonts de Renfe han assegurat a aquest diari que el procés per poder retirar aquestes unitats «al més aviat possible» està en marxa, però és un tràmit «molt lent i complex» i per ara no se sap quan es podrà portar a terme.

Les unitats s'han de portar a la central de reparacions que Renfe té a Valladolid, però les característiques i la quantitat de material que s'ha de moure «fan inviable» el trasllat per ferrocarril, perquè això podria danyar encara més la infraestructura o fins i tot podria fer descarrilar la maquinària amb què es transportarien els vagons. Això vol dir que el viatge s'haurà de fer per carretera «amb unes condicions molt complexes i que requereixen una llarga tramitació», tenint en compte que és un transport «excepcional, amb material de grans dimensions, i que només permet els desplaçaments en unes determinades hores i dies», apunten fonts de Renfe.

La companyia diu que està pendent de rebre «les autoritzacions pertinents» que ha demanat «a les autoritats competents en matèria de trànsit» tant de la Generalitat com de l'Estat, tenint en compte que el desplaçament és fins a Valladolid, i que hores d'ara encara no ha rebut.



La plataforma insisteix

A banda de la retirada dels combois sinistrats i de demanar compensacions per als usuaris afectats pels accidents, la Plataforma pels Transports Públics de la Catalunya Central insisteix a fer reclamacions històriques de millora de les comunicacions al territori.

Entre altres coses, demana la tercera via per a trens ràpids a l'R-4, un increment de serveis entre Cervera i Manresa a l'R-12 , la substitució del parc mòbil obsolet, o millores d'accessibilitat. També, més transport interpoblacional per reduir la necessitat d'aparcar a les estacions, el desdoblament parcial de la C-55, i l'eliminació de peatges a la C-16.