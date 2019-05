La Fira Santpedor en flor posa al descobert cases emblemàtiques del poble

La Fira Santpedor en flor va celebrar amb èxit, aquest cap de setmana, la seva tercera edició i va aplegar un gran nombre de visitants que van passejar pels onze espais ornamentats entre cases emblemàtiques del poble, espais municipals i places i portals del barri antic. La proposta d'activitats, prop d'una vintena, també va ser tot un èxit i la visita guiada amb maridatge de vins va quedar plena tant en la sessió de dissabte com la de diumenge.

En aquesta edició, els col·laboradors i voluntaris van tornar a ser els grans artífexs per aconseguir transformar la fesomia del poble durant el cap de setmana. Com a novetat, van participar a la fira cases emblemàtiques del barri antic com són cal Bosch, cal Serafí, cal Ballaró i cal Venturós, que van mostrar durant el cap de setmana espais difícilment visitables la resta de l'any, i van posar en relleu el valor patrimonial d'aquestes cases ben preservades. Enguany, Santpedor Art i Creació (SAC) va ornamentar la plaça de l'Església amb una temàtica de reutilització d'electrodomèstics i es van poder veure neveres i microones com a testos improvisats lluint el color de les flors.

Veïns del poble van col·laborar ornamentant la rectoria amb un bosc en suspensió i també amb la participació de dues mules de fer-ro colat, amb carruatges ben florits. També es van guarnir espais emblemàtics com els arcs de l'Ajuntament o el Born.

A més de les ornamentacions florals, Santpedor en flor va ser un èxit de participació a les activitats paral·leles. Diumenge es va fer el dibuix d'una mandala col·lectiva i els mercats de la flor, de proximitat i el de la rampoina, dissabte i diumenge, van conviure a la plaça Gran amb un balcó photocall, on la gent es va fer fotografies per penjar a les xarxes socials. Entre les activitats hi va haver una exposició de bonsais i una altra d'espècies silvestres, tallers d'art floral japonès, teatre amb Clara del Ruste, música amb l'escola municipal de música i dansa amb l'escola de dansa de Castellnou.

Les propostes es van arrodonir amb un espai de tast durant tot el cap de setmana i una visita guiada per la història de les entrades guarnides maridades amb vi a càrrec de la historiadora Mireia Vila i l'enòloga Muns Garrober. Tot plegat, va tornar a situar la fira Santpedor en flor com un referent en aquest tema a la Catalunya central.