Joan Bonanit fa pública la seva identitat al Tribunal Suprem

Joan Bonanit, el jove bagenc que anava cada dia a la presó de Lledoners a desitjar bona nit als presos independentistes, ha fet pública la seva identitat i ha mostrat el seu rostre públicament per primera vegada en la sessió del Judici al Procés celebrada aquest dimarts al Tribunal Suprem. Joan Porras és el nom real d'aquest jove santjoanenc que fins avui havia volgut mantenir-se en l'anonimat.

Citat per la defensa de Jordi Sánchez, Porras ha explicat que és estudiant universitari i que el dia 1 d'octubre va anar a votar a l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. A preguntes de Jordi Pina, ha relatat que en el seu col·legi electoral no hi va anar la Guàrdia Civil i que els Mossos van entrar i es van emportar les urnes del referèndum sense cap mena de conflicte.

El jove també ha explicat que durant la nit prèvia al referèndum ell i altres votants van dormir al centre i van rebre insults i amenaces d'un grup d'encaputxats. La fiscalia li ha demanat si sabia que el referèndum de l'1-O estava prohibit i Porras ha estat taxatiu: «Si votar és un delicte aquí hauriem d'estar asseguts dos milions de catalans».

Un cop finalitzada la seva declaració, Joan Porras ha abandonat la sala i ha donat la mà als presos als que cada dia anava a desitjar bona nit a Lledoners.