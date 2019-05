La Fira dels Matiners d'Avinyó potencia les escenes itinerants i la música en directe

La Fira dels Matiners d'Avinyó arriba aquest diumenge a la seva vuitena edició amb nous alicients tan pel que fa a les representacions teatrals com a la vessant comercial, que aposta pels productes de proximitat. En aquesta ocasió, es reforcen les escenes itinerants i es potencia la música en directe. La fira també incorpora nous espais, com els jardins de la casa modernista de Ca l'Abadal, que es podran visitar per primer cop.

Les recreacions històriques dels Matiners mantenen l'estructura habitual, però es potencien les escenes itinerants amb més desfilades dels exèrcits isabelí i carlí i passejades de diferents personatges com un grup de monges i un altre de trementinaires. També s'incorpora l'escena d'un mercat a la plaça Major.



Més de 40 músics en directe

Enguany, es potencia la música en directe amb una orquestra simfònica amb més de 40 músics dalt de l'escenari, que posaran la banda sonora a les escenes de la tarda a l'entorn del Combat d'Avinyó, amb alguns temes de producció pròpia. El director musical de la Fira dels Matiners, Guillem Vilar, explica que «aquest any l'orquestra s'ha doblat en nombre de músics, amb joves talents del poble i la comarca, i ha ampliat el repertori». Vilar ha destacat com a moments culminants la batalla entre carlins i isabelins i l'arribada del general Cabrera, dues escenes que per primer cop comptaran amb música en directe.

La Fira dels Matiners recrea els fets succeïts al municipi el novembre del 1848 quan hi va haver el Combat d'Avinyó, entre Carlins i Isabelins en el marc de la Segona Guerra Carlina, coneguda també com la Guerra dels Matiners. Però la festa no només posa èmfasi en l'aspecte bèl·lic sinó que recrea la situació que es vivia a la Catalunya de mitjan segle XIX, amb una crisi econòmica i social i un ambient de revolta.



Productes de proximitat

Quant a la vessant comercial, una de les novetats d'aquesta edició és que la casa pairal de Cal Verdaguer acollirà parades de productes alimentaris de proximitat i tastos de vins locals dels Cellers Abadal i Les Acàcies. Segons l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, «l'entorn rural de l'era i la casa de Cal Verdaguer són molt adequats per aquest tipus de mercat de proximitat, que és un aspecte que volem potenciar». També hi haurà parades artesanals a la plaça i als carrers de l'entorn.

Un altre dels aspectes genuïns de la fira avinyonenca són les demostracions de la telegrafia òptica , un sistema de comunicació de cabdal importància a mitjan del segle XIX i que a Avinyó conserva la Torre dels Soldats, que ara està en fase de restauració. Segons Vilaseca, «és l'únic lloc de l'estat on es pot veure una demostració física del funcionament d'aquest sistema de comunicació».