L'escola Pla del Puig de Sant Fruitós serà de dues plantes i amb un espai ampliable

L'edifici que haurà de substituir els actuals mòduls prefabricats de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages tindrà una alçada màxima de dues plantes, s'escalfarà amb biomassa, disposarà d'espais interiors amb llum natural, i en reservarà un altre per a una possible futura ampliació.

Això és el que preveu l'avantprojecte que responsables del departament d'Educació ja han presentat a l'Ajuntament i a l'arquitecte municipal, i que aquesta setmana es reuniran amb la comunitat educativa del centre per anar definint els aspectes més de caire docent.

I és que l'escola Pla del Puig (com també La Serreta de Santpedor) figura entre els 27 centres educatius de Catalunya que ara funcionen amb barracons, i que la Generalitat vol dotar d'un edifici propi abans del 2023, segons ha fet públic el mateix departament fa uns dies. La idea és tenir el projecte definitiu acabat de redactar a final d'aquest 2019.

El nou edifici es construirà en l'àmbit de l'actual escola, i inclou una instal·lació «moderna i espaiosa» amb patis interiors i amplis espais que permetran aprofitar el màxim la llum natural, segons apunta l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, que fa uns dies es va reunir amb representants del departament per conèixer la proposta.

L'avantprojecte preveu una construcció que tindrà una part només de planta baixa, i una altra amb planta baixa i primer pis. A la planta baixa única hi haurà les aules de P-3 fins a P-5; la resta de la planta baixa inclourà la recepció, el menjador, la biblioteca, i despatxos; i a la part de l'edifici amb planta primera hi haurà la resta d'aules, des de primer fins a sisè de primària. A una zona annexa de l'edifici, el departament també reserva un espai sense construir davant la possibilitat que algun dia sigui necessària alguna ampliació.

Una construcció sostenible

En la reunió de presentació de l'avantprojecte també es va destacar «el caràcter mediambiental de l'edifici», apunta Batanés.

En aquest cas, hi ha una aposta clara tant des del departament com des de l'Ajuntament perquè la futura escola sigui el màxim de sostenible possible.

D'una banda, tindrà un autoabastament elèctric mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques, i de l'altra, es produirà la seva pròpia escalfor mitjançant una caldera de biomassa. En aquest sentit, la intenció de l'Ajuntament és ampliar l'actual caldera i permetre que pugui donar servei tant a la futura escola com també a l'actual pavelló com al nou que preveu construir també dins l'àmbit de l'escola i que alhora serveixi de gimnàs.