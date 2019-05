Petits herois que volen salvar el planeta

Tot va començar mentre a la classe de P-4 de l'escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada estaven explicant un conte. En una de les imatges hi sortien excavadores destruint la selva. Un fet que, davant la sorpresa de les educadores, va «indignar» i no va agradar gens als nens i nenes. Davant l'interès dels menuts, que van mostrar una gran preocupació per la desaparició dels animals i dels arbres i per la brutícia que hi ha als boscos, es va iniciar tot un treball de respecte a la natura, que han anat guiant els mateixos infants. Ahir van portar la seva reivindicació fins a l'ajuntament del municipi.

L'interès sobtat que van mostrar els infants perquè no es destrueixi el planeta va portar les educadores dels curs, Mariona Vall de Vilaramó i Sabina Codina, a iniciar un projecte que donés sortida a les seves inquietuds, sempre capitanejat pels nens i nenes. «Ells mateixos han anat guiant tot el que hem fet», explica Vall de Vilaramó, que reconeix que el projecte «és molt potent tenint en compte que són nens de P-4», que s'han mostrat molt sensibilitzats en aquest aspecte.

El projecte «No ens destrosseu el planeta» que ha dut a terme la classe de Les Ganyotes ha inclòs un vídeo protesta on expliquen «tot allò que creuen que no està bé» i que han difós a través de Twitter «perquè arribi a aquells que manen més», van argumentar els alumnes.

A banda d'això, també han fet una excursió al bosc de Sant Joan de Vilatorrada per tal de netejar-lo i van classificar la brutícia que van trobar, la van pesar i separar segons si era vidre, paper o plàstic. Vall de Vilaramó destaca el paper de les famílies, que «ens han ajudat moltíssim perquè la majoria del material l'han treballat a casa i ens l'han portat a l'escola».

Amb tot aquest material, bàsicament dibuixos i imatges, que reivindiquen que es cuidin el mar i els boscos, han fet l'exposició que ahir es va inaugurar i que es pot veure fins divendres. De fet, van ser els mateixos alumnes qui van trucar a l'alcalde de Sant Joan per demanar-li permís per fer l'exposició, que s'ha instal·lat al vestíbul de l'Ajuntament.

Al consistori els va rebre, ahir al matí, el mateix alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, que va escoltar atentament les reivindicacions dels infants i els va animar a seguir per aquest camí: «És important que no embrutem i respectem el medi ambient» i, a petició dels alumnes, es va comprometre a difondre la seva reivindicació «a tots els alcaldes de la comarca». Un primer pas per aconseguir el repte de salvar el planeta.