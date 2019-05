Veïns de Sallent denuncien la «deixadesa» dels dos pipicans que hi ha al poble

Veïns de Sallent propietaris de gossos denuncien l'estat de «deixadesa» en què diuen que es troben els dos pipicans que hi ha al poble, en un entorn ple d'herbes i amb poca visibilitat, fins al punt que tenen por de prendre-hi mal. Lamenten la manca de resposta política que hi ha hagut fins ara, i per això volen reivindicar conjuntament accions de millora amb la lectura d'un manifest aquesta tarda, a 2/4 de 7 davant l'Ajuntament, aprofitant que al vespre hi ha convocat un ple.

Es tracta del pipican que hi ha a la plaça 19 d'Abril, a tocar de la llera del riu, i del que hi ha situat a la zona de la Torre del Gas, més petit, «tant, que gairebé no hi ha espai», lamenta un dels veïns afectats, José Miguel Jiménez; diu que «fa uns tres metres per tres metres i a sobre hi ha dos bancs a dins». A més, «no està il·luminat, i hi ha tantes herbes que gairebé no veus on trepitges i és fàcil de caure».

El de la plaça 19 d'Abril presenta un estat similar, assegura Jiménez, amb l'afegit que «hi ha forats i és al costat d'un pàrquing». Els veïns voldrien que la zona del pipican estigués ben delimitada amb un tancat consistent, tenint en compte que les tanques actuals «són baixes per la part de dalt i no toquen a terra per la part de baix», diu Jiménez, de manera que «fàcilment els gossos o bé la salten o hi passen per sota», amb el risc que puguin ser envestits per un cotxe. Igualment, els veïns denuncien la brutícia que diuen que s'hi troba sovint, així com l'excessiva acumulació d'herba, o el mal estat de les papereres.

Més enllà de denunciar l'estat en què es troben, alguns veïns consideren que al poble hi ha una manca de pipicans, tenint en compte que «hi ha uns 2.500 gossos censats i es calcula que n'hi ha uns 2.000 més sense censar». Amb aquestes xifres, Jiménez apunta que «no hi ha prou llocs ni amb prou condicions per a tants gossos».