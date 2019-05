Fonollosa licita una nova fase de les obres de l'església de les Torres de Fals

L'Ajuntament de Fonollosa ha licitat una nova fase de les obres de restauració de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals. En aquesta ocasió, els treballs se centraran en la nau central, la capella gòtica i la capella fonda, la qual cosa permetrà adequar definitivament l'espai interior del temple per acollir activitats culturals que fins ara el seu estat de degradació no permetia.

Segons han informat des del consistori, el projecte actua en els diferents espais interiors de l'església, planteja i valora el conjunt d'actuacions necessàries de consolidació, restauració i rehabilitació «per a garantir l'estabilitat dels diferents elements i materials constructius». El projecte «preveu mantenir i consolidar les discontinuïtats en els revestiments preexistents com a testimoni de les diferents transformacions que ha sofert l'edifici al llarg del temps, amb l'objecte de mantenir els seus valors documentals», apunten des de l'Ajuntament.

Es tracta d'una àmplia intervenció concentrada bàsicament a l'interior del temple, per bé que també s'actuarà a la façana principal, la del migdia. El gros de l'obra afectarà el paviment, tant de la nau central com de les dues capelles i del presbiteri. El pressupost estimat d'aquestes actuacions és de 200.000 euros i el termini per presentar les propostes finalitza el proper 26 de maig.

Aquesta nova fase de restauració de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals deixarà l'interior adequat per a usos culturals fins a culminar, en un futur, en un espai museístic vinculat a les torres de Catalunya dins el conjunt monumental de les Torres de Fals. Després d'aquesta fase que ara es licita encara en quedaran dues més: una afectarà una segona capella fonda, la sagristia i la sobresagristia; i l'altra, la resta de façanes, cobertes i el campanar.