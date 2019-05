La senadora bagenca Èlia Tortolero entrega les credencials al Senat

La nova senadora bagenca pel PSC, Èlia Tortolero, ha entregat les credencials al Senat aquest dijous, amb els seus companys de partit que també han estat escollits senadors i diputats (al Congrés).

Tortolero ha assegurat en una publicació a Facebook que "iniciem una nova etapa de progrés". La bagenca, que ja s'havia presentat dues vegades al Congrés sense poder-hi accedir, fa temps que és el jove valor del PSC a la Catalunya Central. Als 31 anys, haurà d'aparcar el seu projecte professional com a mestra de primària. A més, la política de Sant Joan de Vilatorrada haurà d'estudiar com combina els nous compromisos al Senat i els que pugui tenir d'aquí a unes setmanes a l'Ajuntament del seu poble, on és cap de llista dels socialistes.