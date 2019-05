L'ascensor de la passera de la Rosaleda de Sant Fruitós torna a funcionar

L'Ajuntament de Sant Fruitós té previst posar en marxa aquest dissabte al matí l'ascensor de la passera que connecta el barri de la Rosaleda amb els polígons industrials i comercials. L'ascensor estava fora de servei des de feia mesos per diferents problemes mecànics, però ara el consistori ja hi ha portat a terme les millores necessàries per tal de garantir-ne el seu correcte funcionament.

Concretament s'ha instal·lat una estructura a la part superior i una malla protectora als laterals per evitar l'escalfament de l'aparell, s'ha modificat el paviment exterior de l'ascensor i s'ha impermeabilitzat la planta baixa de l'estructura per evitar que hi hagi filtracions d'aigua.

A banda, s'ha substituït la maquinària que hi havia per nous aparells adaptats per treballar a l'exterior.