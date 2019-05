Més de dues mil persones participen a la caminada solidària dels Mossos a Manresa

El taronja ha estat el color de la solidaritat. És el color de les samarretes dels més de dos mil participants que aquest divendres al matí han sortit de la comissaria dels Mossos d'Esquadra per participar en la caminada «Fem camí al teu costat», que organitza la policia, i que té com a objectiu recaptar diners per al servei d'Oncologia de l'Hospital Althaia de Manresa, el Consorci Sanitari de Vic, l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga i el Consorci Sanitari de l'Anoia.

El pàrquing que hi ha al costat de la comissaria, s'ha convertit en una festa aquest matí, abans que els participants fessin camí, amb música i molta animació. Els conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha fet acte de presència en el tret de sortida per donar suport a la iniciativa. La caminada té un recorregut de 25 quilòmetres entre Manresa i Montserrat.