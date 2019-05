Sallent declara la Casa Torres Amat Bé d'Interès Local

AS

Vista exterior de la Casa Torres Amat AS

L'Ajuntament de Sallent va aprovar en el darrer ple declarar la Casa i Fàbrica Torres Amat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). L'objectiu d'aquesta proposta és garantir-ne encara molt més la seva protecció i preservació en el futur.

De fet, la Casa i Fàbrica Torres Amat està en un procés de rehabilitació aprovat el passat gener del 2018. Un projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'actuació de rehabilitació de la Casa Torres Amat consisteix en la reforma estructural del soterrani, per destinar-lo a usos turístics, i l'adaptació de l'edifici per a persones amb mobilitat reduïda amb la construcció d'un ascensor que donarà accés al primer pis.

Al soterrani s'hi ubicarà un centre d'interpretació sobre el passat tèxtil del municipi, la industrialització a Catalunya i el paper que hi ha jugat el riu Llobregat. Una operació vinculada al museu del Geoparc que posarà en valor la casa Torres Amat, declarada Bé Patrimonial del S.XIX-XX, com a atracció turística i cultural de la comarca.