Sant Fruitós dona llum verd a un supermercat a l'antic recinte fabril de la Bertrand i Serra

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha atorgat la llicència que havia sol·licitat el grup Bon Preu-Esclat per poder construir un supermercat en un espai a l'interior del recinte que havia ocupat l'antiga fàbrica Bertand i Serra. Amb el permís concedit, l'empresa ja vol començar a construir amb la intenció de poder obrir portes la primera quinzena de desembre, segons hauria fet saber a l'Ajuntament tal i com ha explicat l'alcalde, Joan Carles Batanés.

El nou supermercat tindrà una superfície de venda d'uns 1.200 metres quadrats situada a la part del recinte a tocar del carrer Sallent en confluència amb el carrer Balmes. En aquest sector s'ha d'obrir un nou vial, de 7 metres d'amplada, que serà una perllongació del carrer Monturiol, i que transcorrerà en paral·lel al carrer Sallent des del carrer Balmes (on arriba ara), i fins al carrer de Jacint Verdaguer. Es tracta d'un vial de prioritat invertida (amb preferència per als vianants) des d'on es donarà accés al pàrquing del supermercat. Amb l'objectiu de «pacificar» el trànsit en un carrer de doble sentit però que prioritza els vianants, «hem optat per deixar circular un únic vehicle», de manera que les entrades i sortides del carrer es regularan amb un semàfor que impedirà el pas de dos cotxes alhora, explica Batanés.

El grup Bon Preu-Esclat es farà càrrec del cost d'urbanització d'aquest vial com a mesura compensatòria per la construcció del supermercat. Són 123.000 euros que ja ha ingressat, de manera que l'Ajuntament preveu anar treballant en la urbanització del carrer en paral·lel a les obres del supermercat, que encarregarà l'empresa. Es tracta de desenvolupar-ho al mateix temps, tenint en compte que l'establiment comercial no podrà obrir fins que no hi hagi el carrer acabat.



El PSC, al govern, en desacord

El PSC, que amb dos regidors dona suport al grup majoritari de Gent fent Poble (que en té cinc), és partidari del supermercat però s'oposa a la fórmula d'accés al futur pàrquing pel nou vial, perquè «va en perjudici dels ciutadans», apunta el líder del grup municipal socialista, Tomàs Casero.

Per al partit, convertir aquest carrer en la porta d'accés al pàrquing «vol dir hipotecar un vial que ha de ser de pas, a peu o en bicicleta, cap al nou CAP i la futura caserna de la Policia Local», que s'han de construir en aquest mateix recinte, i tem que la regulació amb el semàfor compliqui la circulació de la zona. El PSC hauria estat partidari de fer aquest accés pels carrers Balmes o Sallent, «ja urbanitzats i aptes per a vehicles rodats».