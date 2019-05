Les comarques de casa nostra tenen 16.000 persones vivint a l'estranger

El nombre d'habitants de les comarques de casa nostra que actualment resideixen a l'estranger gairebé s'ha duplicat respecte a deu anys enrere. I hi ha casos, com és el del Solsonès, en què aquesta xifra s'ha multiplicat per tres en aquesta dècada.

Actualment són 16.233 persones de les set demarcacions de l'àrea d'influència de Regió7 les que viuen a països estrangers (el 5,1% dels que hi ha del conjunt de Catalunya). El 2009, aquesta xifra era de 8.793, el que ha suposat un augment del 80%.

Però és que en les set comarques (Bages, Berguedà, Moianès, Cerdanya, Solsonès, Anoia i Alt Urgell) no hi ha hagut cap any en aquests deu darrers en què no hi hagi hagut un increment. En aquesta última referència (2019), totes registren un augment en relació amb l'any anterior. La que més, el Solsonès, on el nombre de persones que han marxat a altres països creix l'11,6%. De fet, és la comarca que experimenta l'augment més elevat de tot Catalunya en termes relatius. Com es deia anteriorment, també el Solsonès és la demarcació de casa nostra que ha experimentat un increment més gran de població resident a l'estranger en comparació amb fa una dècada. En concret, el 2009 eren 172 els solsonins que vivien en altres països, mentre que actualment en són 569, el que suposa un creixement del 230%.

El Bages és la comarca de casa nostra amb una xifra més elevada en nombres absoluts, ja que d'aquesta demarcació hi ha 5.497 persones residint a l'estranger. El darrer any, l'augment ha estat del 6,3%, i respecte a deu anys enrere gairebé s'ha duplicat (el 2009 la xifra era de 2.849 persones).

També en aquests deu anys s'ha duplicat o més que duplicat a l'Anoia, on s'ha passat de 1.161 persones vivint en altres països a 3.128 (+169,4%); a la Cerdanya, que ha passat de 459 a 962 (+109,5%); i al Berguedà, on el salt ha estat de 532 a 1.066 (100,3%).

El nombre de catalans que resideixen a l'estranger és de 316.599 persones l'1 de gener, segons les dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat), xifra que representa un increment de 14.074 persones i una variació anual del 4,7%.

Aquesta població segueix augmentant, però ha desaccelerat el creixement des del 2016, quan registrava increments anuals per sobre del 9%. Segons aquestes dades, el nombre d'inscrits ha augmentat a totes les comarques i a l'Aran, a excepció de l'Alta Ribagorça, on s'ha mantingut pràcticament estable. Els creixements més elevats s'observen, a banda del Solsonès (11,6%), a la Garrotxa (11,3%), el Pla de l'Estany (9,3%) i el Vallès Oriental (9,2%). Els residents a l'estranger es localitzen fonamentalment al continent europeu (48,5%) i al continent americà (46,6%). En termes absoluts, Europa és el continent on més ha crescut la població catalana resident a l'estranger, amb un augment de 10.175 persones, mentre que en termes relatius destaca el continent africà, amb un increment del 15,9% tot i que la presència de catalans és minoritària (1,5%). França, amb 42.952 catalans, és el país amb més residents per al conjunt de Catalunya i per a 31 comarques i l'Aran. L'Aran destaca amb el 62,1% dels residents a l'estranger a França, seguida de la Cerdanya (47,0%) i l'Alt Empordà (46,3%). L'Argentina és la primera destinació de 7 comarques, entre les quals destaca la Noguera.