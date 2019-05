Un cotxe queda encastat en una bastida d'obres a Sant Fruitós de Bages

Un cotxe ha quedat encastat en una bastida d'una obra al carrer Padró de Sant Fruitós de Bages. L'accident ha passat a les 7 del matí d'aquest diumenge i ha obligat a tallar el trànsit al carrer, un dels principals de la població.

No hi ha hagut ferits. Al cotxe hi anaven dues persones. Però el vehicle no l'han tret de la bastida fins que els tècnics de l'obra avaluen si hi ha perill que baixi o no l'estructura. Es tracta d'una bastida de tres pisos.

Els Bombers han hagut d'actuar per treure els dos ocupants del vehicle, que van quedar atrapats a l'interior perquè no podien obrir les portes.