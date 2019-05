EN FOTOS | La Fira dels Matiners d'Avinyó sorprèn amb escenes dinàmiques

Un viatge a la vida social d'Avinyó a mitjans de segle XIX. Aquesta era la sensació dels visitants que ahir trepitjaven el poble per conèixer la Fira dels Matiners. Un certamen anual en el qual els veïns recreen el Combat d'Avinyó, entre l'exèrcit carlí i isabelí l'any 1848. Enguany el dinamisme va agafar força i es podien veure personatges bellugant-se pels carrers. Alhora portals antics o edificis modernistes com Ca l'Abadal es convertien en un escenari. El públic sentia que cada detall i cada racó evocava el fet històric.

La flaire de les flors i les herbes que les trementinaires duien als cistells s'estenia pels carrers d'Avinyó. «Voltar pels carrers i interactuar amb el públic és genial», comentàven les veïnes vestides de trementinaires, que temps enrere es dedicaven a la recol·lecció d'herbes remeires. Pels carrers, també passejaven tres monges que esbroncaven a aquells que anaven desabrigats. «L'any passat representàvem una escena estàtica però, en canvi, aquest any ens movem pels carrers i el públic riu més», explicava Núria Llobet, guarnida de monja.

L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, apuntava que un dels objectius de la fira és aconseguir que el públic se senti partícep de la història. «Per aquest motiu hem reforçat les escenes itinerants i hem obert les portes d'espais emblempatics», destacava.

L'obertura dels jardins de Ca l'Abadal com a espai escènic es va convertir en un dels atractius de la fira. Alhora antics portals i cellers d'Avinyó que es convertien en una escola, una barberia o en una llar també captaven l'atenció del públic. L'alimentació de proximitat va tenir un espai a la casa pairal de Verdaguer.