La fira Resistents recrea el Castellbell i el Vilar de fa 200 anys

El teixit associatiu de Castellbell i el Vilar fa possible la recreació de la història a Resistents

El teixit associatiu de Castellbell i el Vilar fa possible la recreació de la història a Resistents oscar bayona

L'obertura de la Taverna i la cercavila de Les Enfants van donar ahir el tret de sortida de la mostra Resistents al nucli del Vilar de Castelbell. La festa continuarà avui. Resistents recorda els fets viscuts al municipi durant el Trienni Liberal (1820-1823) i la figura de Mansuet Boxó, ferrer al poble a qui uns consideren un bandoler i altres un heroi que es va enfrontar al règim i que li va acabar costant la vida.

El Vilar, el riu i Montserrat al fons és l'escenari on es desenvolupa la fira. Ahir el públic va poder passejar-hi. A més a més del mercat tradicional hi va haver espectacles al carrer i escenes quotidianes com Les tafaneres, l'Angoixa de la mare, Els enamorats, La crida d'en Mansuet i Les ballades, que van recrear el dia a dia del pobla de fa 200 anys.

La figura de Mansuet Boxó va ser la protagonistes en bona part de les escenes com la dels Sometents, La batalla a camp obert, l'Afusellament o El llegat de Mansuet i la cançó final, en què es recrea el moment que la família Boxó i una desena de voluntaris i pagesos empobrits per la crisi que defensaven el rei Ferran VII, resistien el setge del coronel Taverner i les seves tropes enviades des de Manresa. Finalment des d'un serrat proper l'artilleria liberal va arrasà la ferreria a canonades i va derrotar els resistents, fets que es recreen durant la fira. Els liberals van afusellar Boxó i el seu pare i van cremar una desena de cases del poble com a escarment.

Al vespre es va dur a terme un dels espectacle que més fama ha donat a Resistents. Es tracta d'Ecos del martell, un muntatge artístic i musical amb un audiovisual a la façana de l'església, que es va poder veure cada 30 minuts.

La fira continuarà avui amb més representacions i la participació dels geganters i grallers de Castellbell. Durarà de les 10 del matí fins a les 3 del migdia.

El certamen d'enguany ha potenciat l'espai Petit Resistent dirigit a un públic familiar amb la pintada d'un mural, el conta contes, màgia i tallers entre altres activitats. L'organització és de l'Ajuntament i entitats del poble.