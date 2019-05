El Bages supera els tres milions de visitants a l'any

El Bages va acollir l'any passat més de 3 milions de turistes, en concret 3.171.213, que, a més de visitar els grans atractius turístics del territori, també van realitzar activitats d'enoturisme i visites culturals i a l'entorn natural. El nou creixement es constata gràcies a les dades de visitants recollides per Bages Turisme, ens de gestió i planificació turística que treballa pel desenvolupament turístic de la comarca amb el suport i col·laboració de la direcció tècnica de turisme de la Diputació de Barcelona.

Per nombre de turistes, el Monestir de Montserrat és el lloc més visitat (2,5 milions), seguit del monestir de Sant Benet de Bages (186.094), i dels punts d'interès turístic de Cardona (178.220). Les dades marquen la rellevància de les propostes de turisme vinculades al vi, l'enoturisme, en les que destaca el nombre de visitants al celler Oller del Mas de Manresa (107.622). Precisament la capital del Bages, Manresa, es consolida com a punt turístic rellevant, amb propostes com la Cova de Sant Ignasi (35.601), la Basílica de la Seu (20.367), el carrer del Balç (18.008) o el Museu de la Tècnica (13.740). Un altre dels indrets a destacar per les seves propostes vinculades amb la natura i la sostenibilitat és el Parc de la Sèquia, que el 2018 va acollir 70.561 visitants.



Les 10 claus per a la comercialització turística del Bages

En el marc de la Fira Expo Bages se celebrarà el proper 17 de maig la jornada professional del sector turístic «Les 10 claus per a la comercialització turística del Bages». L'acte tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino, a les 09h. L'objectiu principal que persegueix la sessió és donar eines a la destinació Bages per millorar la seva competitivitat a través d'una bona estratègia de posicionament al mercat que afavoreixi la comercialització del producte turístic. La jornada pretén, a més, ser en primer lloc un punt de trobada, connexió i posada en comú de tots els agents turístics de la comarca del Bages.

A l'acte hi intervindrà Agustí Comas, president de Bages Turisme i president del Consell Comarcal del Bages; Valentí Junyent, vicepresident de Bages Turisme i alcalde de Manresa; Ignasi Sala, president de l'Associació Bages Impuls; i David Esteller, CEO i director de l'empresa TOURISLAB, innovació i dinamització turística.

Turisme del Consell Comarcal treballa en la planificació turística del Bages gestionant les polítiques turístiques i desenvolupant projectes estratègics per posar en valor els actius turístics de la comarca. Tasca que es desenvolupa liderant la cooperació i coordinació de públics i privats a través de l'ens Bages Turisme. El Consell d'Administració d'aquesta entitat, integrat per representants de tots els municipis del Bages i l'associació Bages Impuls, és el que aprova els programes d'actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i estratègics pel desenvolupament turístic del conjunt de la comarca.

Així mateix, Bages Turisme s'emmarca dins dels àmbits de treball que defineix la direcció tècnica de turisme de la Diputació de Barcelona ja que aquesta té un fort recorregut i experiència en la dinamització turística dels territoris.