La Fira del Vapor posarà enguany en valor el patrimoni ferroviari de Sant Vicenç

El patrimoni ferroviari serà el fil conductor de la Fira del Vapor que se celebra aquest cap de setmana a Sant Vicenç de Castellet. L'onzena edició de la fira de recreació història potencia els espectacles i l'animació al carrer i donarà protagonisme al tren a partir d'elements d'interès històric. El principal serà la redescoberta de la giratòria, l'antiga plataforma que permetia a les màquines de tren de la línia Barcelona-Lleida canviar de sentit i de màquines a l'estació de Sant Vicenç de Castellet. L'antiga estructura de ferro de 25 metres s'ha fet més visible darrerament a partir d'una primera acció de neteja i endreça de tot l'entorn. El consistori última els tràmits amb la Diputació de Barcelona per declarar la Giratòria Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Els visitants de la Fira del Vapor podran redescobrir aquesta estructura, la més important que es conserva a tot Catalunya, agafant un trenet gratuït des de la plaça Clavé fins a l'estació de la RENFE cada 30 minuts. A la plaça Clavé l'ASVICAF muntarà una gran maqueta ferroviària que reprodueix la línia Terrassa-Manresa i els detalls de l'estació de Sant Vicenç de Castellet.



El tren, més protagonista

El tren també serà protagonista en la decoració al carrer i en altres espais del municipi. L'Espai Ateneu programarà una exposició històrica del 160è aniversari de la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa que es commemorarà el proper 3 de juliol. A més, al parc de les antigues escoles hi haurà un trenet de 5 polzades amb un itinerari per als infants. Els espectacles de carrer L'arribada del ferrocarril i la Cercavila de Benvinguda dissabte al migdia a la plaça de l'Ajuntament i la representació històrica Les pors del ferrocarril, de dissabte a la tarda al mateix espai, també tindran el tren com a fil conductor. La cercavila La vida al tren també serà un homenatge a aquest mitjà de transport.



Espectacles al vespre



Dissabte al vespre es posarà el punt i final a la primera jornada de la Fira del Vapor amb el ball d'envelat a la plaça Clavé amb el grup Els Ministrils del Raval a les 8 del vespre i el concert Rumba Tarumba al parc de les Escoles Velles a les 10 de la nit. El certamen continuarà diumenge amb més animació al carrer, la segona jornada de jocs infantils d'època al carrer Maria Gimferrer, mentre que a la tarda hi haurà sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. La cercavila històrica El comiat dels visitants serà el punt i final del certamen en què s'acomiadaran simbòlicament tots els passatgers que hauran passat el cap de setmana a Sant Vicenç de Castellet.

Durant tot el cap de setmana hi haurà parades d'artesans i comerç local, oficis antics, alimentació, passejades amb diligència, espai de perruqueria, circ i una mostra de l'activitat de les entitat culturals i esportives del municipi. A més es manté la Ruta de la Tapa amb la participació dels establiments de restauració de Sant Vicenç de Castellet. La part gastronòmic es completa amb l'espai Vermusic amb música en directe i food-trucks durant tot el cap de setmana al parc de les Escoles Velles. En paral·lel, hi haurà un espai permanent de photocall a la Plaça de l'Ajuntament.

La Fira ja s'ha començat a viure a Sant Vicenç de Castellet amb una primera xerrada històrica de la línia ferroviària Terrassa-Manresa. Abans del cap de setmana aquest dimecres hi haurà un maridatge de vins i formatges a l'Espai Ateneu, dijous es farà la sortida cultural Tren del ciment i Jardins Artigas i divendres Tomeu Penya serà al Teatre del Coro.

Totes les persones que visitin el certamen aquest cap de setmana podran participar al 7è Concurs de Vestits d'Època, a l'11è Concurs de Fotografia i al 5è Concurs d'Instagram. En paral·lel, repeteix el Concurs de Balcons Florals, estrenat l'any passat, i es manté el Concurs d'Aparadors que organitza la UBIC.