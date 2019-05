Montserrat tanca la canal dels Arínjols per millorar el seu estat de conservació

El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha fet efectiu el tancament temporal de la canal dels Arínjols per millorar l'estat de conservació d'aquest espai singular, on hi ha una important població de teixos, que són un hàbitat escàs i protegit per la Unió Europea. Davant el gran nombre d'excursionistes que cada dia passegen pel Parc Natural, el patronat de la muntanya ha decidit restringir el pas en aquesta zona per evitar-ne l'erosió. És la primera vegada que es pren una mesura d'aquest tipus i, de moment, només afecta aquesta canal i de manera temporal.

El tancament de la canal dels Arínjols afectarà unes 40 vies d'escalada, tot i que és un tram de només mig quilòmetre dels 126 que té tot el parc. El patronat ha explicat a través d'un comunicat que el tancament de la canal es fa «per dur-hi a terme treballs d'estabilització i disposar d'un marge de temps sense pas de persones per poder estudiar l'evolució natural de la canal». També ha de servir, asseguren, «per analitzar els resultats de les actuacions que es duran a terme sense interferència de les persones ni del vandalisme».

Segons el patronat, el senderisme a la zona facilita l'activitat erosiva de l'aigua i «com que no hi ha un camí marcat, el pas de la gent desenterra i trepitja les arrels dels arbres i modifica l'estabilitat del sòl». Assegura també que «és difícil caminar per la canal pel seu pendent i perquè el material del sòl no és estable» de manera que «el trepig no es concentra en una única zona de pas sinó que es dispersa arreu».

La canal dels Arínjols està reconeguda en l'inventari de boscos singulars de Catalunya amb la població més abundant de teixos a Montserrat. Precisament, les teixedes mediterrànies són un hàbitat protegit per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea. En un estudi resultat d'un treball de camp l'any 2017, el patronat de la muntanya va detectar, entre d'altres, l'elevada mortalitat de molts dels arbres joves i l'erosió de la canal.



La Teresina, tancada

D'altra banda, el patronat ha decidit tancar de manera definitiva i desequipar la via ferrada La Teresina per motius de seguretat, ja que el punt concentra la major part dels serveis dels GRAE, i de conservació del parc. En aquest sentit, el patronat i la comissió tècnica sobre la regulació de l'escalada han acordat el seu desarmament «el més aviat possible». Mentrestant, la via ferrada seguirà tancada i no es permetrà l'accés ni la pràctica de l'activitat. La seguretat de la zona i dels escaladors és un dels motius principals. L'alt risc de despreniments, la probabilitat d'una esllavissada natural o la caiguda de pedres han estat alguns dels temors recurrents. La degradació del sòl per l'alta assistència d'escaladors ha estat un altre dels motius.

El patronat, en el marc d'una comissió tècnica integrada també per la FEEC, està estudiant l'opció de reduir el nombre de vies ferrades i canals equipades de tota la muntanya per motius tant de seguretat com per donar compliment als objectius de conservació de la Reserva Natural Parcial.



Vuit rescats a Les Dames

El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha decidit instal·lar un plafó explicatiu per tal que els senderistes prenguin consciència dels riscos de la via ferrada Les Dames, on en els darrers mesos s'ha notat un increment de rescats, que ja se'n sumen vuit en el que portem d'any. Si els accidents i el nombre de rescats no reverteixen, el patronat també es planteja la possibilitat de tancar la via.