Sallent arriba a un acord amb l'Estat per al manteniment del barri de la Botjosa

L'Ajuntament de Sallent ha aconseguit arribar a un acord amb la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepides) en relació al manteniment del barri miner de la Botjosa, una reivindicació llargament esperada i un acord que, segons fonts del consistori, havia estat "impossible" amb l'antic govern del PP, i que en aquest moment s'ha pogut desencallar.

El barri de la Botjosa és propietat d'aquesta societat estatal que depèn del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que gestiona patrimoni i impulsa el desenvolupament empresarial i econòmic. Actualment aquest barri té moltes mancances en el manteniment ordinari, ja que hi ha problemes amb les herbes qe hi proliferen, l'estat dels fanals, de les voreres i carrers, molt deteriorats.

L'Ajuntament de Sallent va aprovar aquest conveni per unanimitat en el darrer ple municipal. El conveni signat suposa una aportació anual de 20.000 euros per fer front a aquestes tasques de manteniment. Amb aquest conveni, l'Ajuntament de Sallent passa a fer-se càrrec del manteniment portes enfora de les cases de la Botjosa. Fonts municipals han posat en relleu que consideren que aquest manteniment s'havia de fer "des de la proximitat, i no podíem esperar que des de Madrid autoritzessin cada bombeta que s'havia de canviar, ni el moment de tallar les herbes".

L'Ajuntament de Sallent i l'Associació de Veïns s'havien queixat en reiterades ocasions de la situació en què es troba el barri. El consistori, segons les mateixes fonts, "ja ha posat fil a l'agulla amb tasques de manteniment del barri com tallar les herbes, i pressupostar els treballs de millora de l'enllumenat públic".